Kịp thời can ngăn thiếu niên định nhảy cầu Phùng tự tử

ANTD.VN - Ngày 25-12, Chỉ huy Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết các CBCS trong đơn vị vừa kịp thời can ngăn một thiếu niên định nhảy cầu tự tử.

Khoảng 20h ngày 17-12, Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT TT) Công an huyện Đan Phượng nhận được tin báo từ Trung tâm Cảnh sát 113 Công an thành phố Hà Nội, tại cầu Phùng có một thiếu niên định tử tự. Ngay sau đó, Đội CSGT TT, Công an huyện Đan Phượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, thiếu niên đã bỏ lại xe ở lòng đường và trèo ra phía ngoài lan can cầu.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đan Phượng kịp thời ngăn cản thiếu niên định nhảy cầu Phùng tự tử

Hai đồng chí là Thượng úy Phạm Văn Khánh và Trung úy Nguyễn Văn Thành, cán bộ Đội CSGT TT đã khuyên giải, thuyết phục người này từ bỏ ý định tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận khống chế được thiếu niên đưa ra khỏi thành cầu.

Qua trao đổi, được biết người này tên Minh sinh năm 2003, ở tại huyện Đan Phượng, do buồn chuyện gia đình nên trong lúc nghĩ quẩn, đã lên cầu Phùng để... tìm đến cái chết.

Đội CSGT TT Công an huyện Đan Phượng sau đó đã mời gia đình của Minh đến đón về. Thay mặt gia đình, người nhà Minh đã trân trọng cảm ơn các CBCS trong tổ công tác và hứa sẽ đảm bảo an toàn, không để cho Minh có hành động dại dột như trên.