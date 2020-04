Kiểm soát nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong thời điểm có dịch Covid-19

ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong các cấp Công đoàn năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’, diễn ra từ 1-31/5/2020.

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh hoạt động cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các hoạt động hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020 sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác này, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về An toàn vệ sinh lao động; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về An toàn vệ sinh lao động, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp về hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác An toàn vệ sinh lao động như: Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", phong trào "Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp", phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn cần tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe cho người lao động trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động.