Kiểm soát Covid-19: Cần nhất là niềm tin và sự đồng thuận xã hội

NSND Công Lý: “Không chủ quan và quá hoang mang, lo lắng!”

“Dịch bệnh là điều cả thế giới này không ai mong muốn. Khi xuất hiện dịch bệnh, chúng ta không thể lơ là, chủ quan nhưng cũng không nên vì thế mà quá hoang mang lo lắng. Việc cần thiết nhất lúc này là mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, làm theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế và đặc biệt là tin vào những nguồn tin báo, đài chính thống thay vì lo sợ trước các tin đồn lan truyền không chính xác.



Tôi mong rằng mọi người hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào những chỉ đạo và khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như chính quyền địa phương. Đặc biệt phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, có vậy thì mới chung tay góp sức đẩy lùi được dịch Covid-19”.

Nhạc sĩ Khắc Hưng: “Tất cả nên bình tĩnh, đừng gây hoảng loạn đến người xung quanh”

“Thời gian qua tôi may mắn được làm việc cùng với Bộ Y tế, biết được thêm nhiều thông tin và tất cả những đóng góp của mọi người trong công cuộc chống dịch này, từ sự vất vả của những y bác sĩ trong bệnh viện, những anh chị cần mẫn trong các Viện nghiên cứu... Tôi cũng biết được những câu chuyện người thật việc thật trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và thấm thía những con người đó đã phải vất vả như thế nào, hy sinh thời gian, gia đình và cả sức khoẻ của bản thân ra sao để ngày đêm chống dịch. Vì vậy, tất cả nên thực sự bình tĩnh, cố gắng đừng gây hoảng loạn đến những người xung quanh, mua lương thực và nhu yếu phẩm vừa đủ, để dành cho tất cả mọi người cùng mua. Hạn chế đi ra ngoài thời điểm này và luôn tự giác vệ sinh thân thể cũng như không gian xung quanh mình. Ngay lúc này, đây là một phép thử để chúng ta đương đầu, mọi người hãy cùng nhau tự giác và đoàn kết và cùng cố gắng”.

Họa sĩ trẻ Nguyễn Xuân Lam: Việc tích trữ thực phẩm để đối phó với dịch Covid-19 là lãng phí

“Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đặc biệt là khi Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên dương tính với virus Corona, nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an. Chính vì thế, họ đã đổ về các siêu thị, hay đi chợ để tích trữ lương thực, thực phẩm. Tôi nghĩ rằng điều này là không cần thiết và càng làm cho dịch bệnh trở nên khó kiểm soát. Chính việc tập trung đông người tại các siêu thị vô tình tạo ra nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe của cộng đồng. Việt Nam là nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới và Hà Nội là Thủ đô. Chúng ta hoàn toàn yên tâm về mặt khả năng cung ứng thực phẩm của thành phố cho người dân. Do vậy, để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, ngoài những biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài thì một yếu tố quan trọng nữa là chúng ta luôn phải giữ một tinh thần lạc quan, bình tĩnh”.

Nhà thơ, nhà báo Bảo Ngọc: Bĩnh tĩnh đối phó với dịch bệnh

“Lo lắng trước dịch bệnh thì ai cũng có. Vì đó là sự an nguy không riêng một cá nhân hay một gia đình. Sáng hôm thứ bảy, tôi cũng định mua vài thứ thiết yếu khi nhà đã hết. Vì thông thường dân công chức hay đi chợ nhiều vào cuối tuần. Nhưng ra đến nơi thấy bà con xếp hàng và nháo nhác nên tôi mua một ít rồi về ngay. Tôi nghĩ trong mọi thiên tai dịch bệnh thì nỗi sợ hãi sẽ giết mình đầu tiên. Bình tĩnh chuẩn bị vài thứ tối cần thiết và có hiểu biết rõ ràng để bảo vệ mình, có ý thức kỷ luật chung với cộng đồng mới là điều quan trọng. Nhà mình ko thể được bảo vệ trong khi ai cũng nháo nhác lo cho bản thân. Và điều quan trọng không kém là với gia đình tôi, tôi muốn các con biết tiết kiệm, trân trọng hơn nguồn thực phẩm nuôi dưỡng mình hằng ngày”.