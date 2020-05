ANTD.VN - Một khu vực nông thôn nghèo ở Mexico, nơi các gia đình có mức sống chỉ 3USD mỗi ngày, sẽ được xây dựng thành một khu phố khang trang với giá thành rẻ. Chiếc máy in 3D đã xây dựng xong 2 ngôi nhà và đang tiếp tục hoàn thiện những căn nhà tiếp theo. Đây là khu phố được xây dựng bằng máy in 3D đầu tiên trên thế giới.

Căn nhà cũ tạm bợ và ngôi nhà được xây bằng công nghệ in 3D của một gia đình ở Mexico

Chỉ phải trả 20-30% thu nhập

Những ngôi nhà này không hoàn toàn giống nhau theo một khuôn mẫu. Các nhà xây dựng hy vọng sẽ xây được khoảng 50 ngôi nhà mới vào cuối năm 2020, thay thế những căn nhà của người dân nơi đây đang ở vốn được lắp ghép tạm bằng gỗ, sắt hay bất kỳ vật liệu nào họ có.

Khu vực ở bang Tabasco này hay xảy ra các trận địa chấn, lũ lụt. Do đó, khi thiết kế nhà ở, các chuyên gia luôn cân nhắc đến cấu trúc có khả năng chịu được động đất và không bị ngập sau những trận mưa lớn.

“Người dân ở đây là những người nghèo, có thu nhập thấp, khoảng 3 USD/ngày. Họ sống trong những căn nhà lắp ghép tạm bợ. Một số phụ nữ cho biết, nhà của họ ngập đến quá đầu gối khi trời mưa, đôi khi kéo dài trong nhiều tháng” - ông Brett Hagler, CEO và đồng sáng lập New Story - tổ chức phi lợi nhuận chuyên về xây dựng cộng đồng cho biết.

New Story là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp các gia đình có nhu cầu về chỗ ở. Kể từ khi được thành lập vào năm 2014, tổ chức này đã xây hơn 2.700 ngôi nhà ở Nam Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, đây là dự án xây nhà đầu tiên được thực hiện bằng công nghệ in 3D. Tổ chức này phối hợp với ICOC, một công ty công nghệ xây dựng đã phát triển robot in 3D đang được sử dụng trong dự án. Échaile, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mexico cũng trợ giúp tìm các gia đình ở địa phương khó khăn về chỗ ở.

Chiếc máy in cao hơn 10m sản xuất ra một hỗn hợp bê tông cứng khi khô để lần lượt xây dựng các bức tường. Với chiếc máy in 3D này, sẽ mất khoảng vài ngày để xây dựng 2 ngôi nhà cùng một lúc, nhanh hơn gấp 2 lần so với việc xây một ngôi nhà theo cách thông thường của New Story. Hỗn hợp bê tông này có độ rắn chắc cao hơn bê tông bình thường, do đó, nền móng được gia cố vững chịu được tác động của các cơn địa chấn.

Những ngôi nhà mái bằng phù hợp với thiết kế ở vùng Tây Nam Mexico này với những bức tường cong, rộng khoảng 150m2, gồm 2 phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách và bếp. Hiện chưa có giá cụ thể cho các ngôi nhà, nhưng New Story cho biết, các gia đình chỉ phải trả khoảng 20-30% thu nhập của họ.

Những ngôi nhà đang được xây bằng máy in Vulcan II

Máy in Vulcan II - trợ thủ đắc lực

Trợ thủ đắc lực của dự án này là chiếc máy in có tên gọi Vulcan II do ICON - Công ty công nghệ có trụ sở tại Austin sản xuất. Công ty cho biết, phải mất 3 năm tạo mẫu để có được máy in có khả năng phục vụ dự án này. Máy in Vulcan II có thể xây 2 ngôi nhà 150m2 cùng một lúc, có thể tạo ra các bức tường cao gần 3m, rộng gần 9m.

Tốc độ xây nhà bằng máy in hiện đã nhanh hơn rất nhiều. “Giờ tốc độ xây dựng đã nhanh hơn gấp 10 lần so với 2 năm trước. Chúng tôi rất hài lòng về tiến độ này. Đây là cơ hội để những cộng sự cần thiết nhất của chúng tôi trên toàn cầu có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến và đột phá trong lĩnh vực khoa học vật liệu xây dựng” - ông Jason Ballard, Giám đốc điều hành và người đồng sáng lập ICON nói.

Ông Jason cũng nhấn mạnh, vì công nghệ xây dựng in 3D có giá thành rẻ hơn và nhanh hơn so với cách xây dựng truyền thống, nên khả năng lớn nó sẽ có thể thay đổi cách thức xây nhà thế giới. “Chúng tôi nghĩ rằng, công nghệ in 3D giúp chúng tôi cung cấp những sản phẩm nhà ở chất lượng cao cho thị trường nhà ở với tốc độ và giá thành mà những gia đình có thu nhập thấp thường không thể tiếp cận được. Đó là những ngôi nhà mà bất cứ ai cũng muốn được sống trong đó”, ông Jason nói.

Các nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận này tin tưởng rằng, công nghệ này rất có ý nghĩa đối với những người không có nơi ở an toàn. Việc phải sinh sống trong những ngôi nhà kém an toàn là “một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất ảnh hưởng đến nhân loại hiện nay” - anh Hagler thuộc dự án này cho biết.

Theo một nghiên cứu của Tổ chức về nơi cư trú, có khoảng 1,6 tỷ người trên thế giới hiện không có nơi trú ngụ thích hợp. “Chúng tôi có những thiết bị hiện đại, có những người tâm huyết và có công nghệ hứa hẹn. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, ngày càng có nhiều người, đặc biệt những người có thu nhập thấp được tiếp cận với môi trường sống mới mẻ, phù hợp này”, anh Hagler khẳng định.

Công nghệ 3D hiện tại và việc ứng dụng để xây dựng nhà cửa cho những người có nhu cầu mang lại nhiều hy vọng cho tương lai. “Công nghệ in 3D không phải là khoa học viễn tưởng, chúng tôi đã đưa nó trở thành hiện thực. Trong tương lai, chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là hy vọng tốt nhất cho nhân loại về một giải pháp nhà ở phù hợp với các giá trị và lý tưởng cao đẹp nhất của chúng tôi”, anh Hagler nói.