Không khí lạnh tràn về gây mưa giông, tố lốc cho toàn Bắc bộ từ đêm nay

Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, gần sáng và ngày mai, 18/3, ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Đặc biệt lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều nay, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông;

Từ đêm nay và ngày mai, 18/3, mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc bộ đề phòng mưa giông, tố lốc và mưa đá do không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao

Ở Bắc bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Từ đêm nay, 17/3, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6.

Đáng nói, những đợt không khí lạnh về cuối mùa thường lệch Đông, mang theo lượng ẩm lớn nên gây mưa cho toàn khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo dự báo, trong suốt tuần này, mặc dù có không khí lạnh tràn xuống nhưng mưa vẫn tiếp diễn ở Bắc bộ trong nhiều ngày tới. Dự kiến, mưa phùn ẩm ướt ở khu vực Bắc bộ và Hà Nội còn kéo dài hết tuần này, nhiều khả năng hai ngày cuối tuần mưa sẽ dứt, trời giảm mây, hửng nắng nhẹ.

Trong khi đó, từ nay đến tháng 4/20202, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh (KKL).

Các đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh tuy nhiên có khả năng gây ra đợt mưa rào và giông diện rộng và nguy cơ cao kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước từ nay đến đầu tháng 4 phổ biến cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với TBNN.

Cũng từ nay đến đầu tháng 4, khu vực phía Đông Bắc bộ có lượng mưa cao hơn so với TBNN từ 15-30%, khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ lượng mưa xấp xỉ so với TBNN, khu vực Trung Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40%.

Đặc biệt, tại các tỉnh, thành thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn phổ biến ít mưa. Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.