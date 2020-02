Khi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội đáng sợ hơn dịch bệnh

Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona...

Sáng qua, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao vì một vài tài khoản Facebook truyền nhau thông tin là có cậu bé vừa mới ra đời đã biết nói. Cậu bé nói rằng: “Ăn trứng luộc mới hết được bệnh”. Vài tài khoản đã quả quyết là chuyện xảy ra ở rất gần mình, và như thường lệ vẫn là “ông chú” bà cô” “bà dì” tận mắt chứng kiến và kể lại.

Chuyện vô lý đùng đùng như thế nhưng cũng có người tin, có người nửa tin nửa ngờ nhưng cũng tặc lưỡi thôi thì luộc vài quả trứng ăn cũng không sao. Số đông còn lại thì lên tiếng phản bác. Thế là, cứ loạn hết cả mạng xã hội lên vì một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Chưa biết động cơ của chủ tài khoản tung tin đồn nhảm này, nhưng nhiều người đoán, chắc là để bán trứng.

Tương tự, mấy hôm trước, có vài tài khoản lên mạng rao bán một loại thuốc tiêm trị virus Corona, giá cả khá đắt, lên tới 200 USD/lọ. Trong khi ngành y tế của cả thế giới đang chạy đua nghiên cứu ra thuốc trị nCoV, những nước có nền y tế tiên tiến như Nga, Mỹ, Nhật Bản… thận trọng cho biết, ít nhất cũng phải 6-8 tháng nữa mới bào chế thành công vaccine vì còn phải qua thời gian thử nghiệm ngặt nghèo. Ấy thế mà một vài cư dân mạng ở Việt Nam đã có để rao bán.

“Thuốc trị Corona mới bào chế ra”, nhưng những người nuôi chó cảnh ở Việt Nam hay các bác sĩ thú y đều nhận ra “thuốc đặc trị virus

Corona bán 200 USD/lọ” thực ra rất quen. Thuốc này, ở các cửa hàng thuốc thú y hay bệnh viện dành cho chó, mèo chỉ bán với giá 80 nghìn đồng/lọ, dùng để tiêm cho chó con, phòng bệnh tiêu chảy. Lấy thuốc dành cho chó mèo rao bán dùng cho người, giá cắt cổ. Táng tận lương tâm đến thế là cùng.

Trong số 170 trường hợp bị triệu tập, phạt hành chính vì tung tin đồn thất thiệt quanh dịch nCoV có rất nhiều lý do không hẳn là liên quan đến lợi ích mà có khi chỉ đơn giản là muốn nhiều người like (thích), nhiều người share (chia sẻ) rồi nhiều người theo dõi và kết bạn.

Ví dụ như trường hợp chủ tài khoản Chích Định Quang ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hàng xóm chết vì bệnh viêm gan B nhưng người này lại đăng là chết do dịch bệnh. Tại trụ sở công an, người này khai rằng, bịa ra thế là để câu like và được nhiều người kết bạn trên Facebook.

Lại cũng có người chỉ bị cảm thông thường, đi khám xét nghiệm âm tính với virus Corona nhưng chữa lại cả kết quả xét nghiệm để đăng lên Facebook cũng chỉ với mục đích là kiếm like với suy nghĩ non nớt và ngây thơ là “cho vui”.

Khi cả nước gồng mình lên chống dịch, tất cả những việc làm tốt nhất đã triển khai và thực tế, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, hả hê và ác tâm của một vài người tự nhận mình là “tiếng nói công bằng cho xã hội”. Cứ tin nào không vui thì họ chia sẻ nhanh lắm, hùa nhau chửi bới rất hăng.

Chiều 7-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới, giúp đẩy nhanh việc xét nghiệm, tạo tiền đề cho sản xuất vaccine ngừa nCoV…Tin tốt lành thế mà dạo một quanh trang cá nhân của mấy “tiếng nói công bằng cho xã hội”, chả thấy anh nào chia sẻ. Trong dịch bệnh, ngoài những chuyện câu like vừa đáng trách lại vừa đáng thương thì cũng còn vô số những chuyện khôi hài. Ví dụ có chị chuyên bán đồ thực dưỡng, viết hẳn một bài dài phổ biến bài thuốc chống dịch bệnh bằng nước tiểu. Tức là tự thân “sản xuất” ra đến đâu thì lấy dùng, trong uống ngoài xoa.

Lương Y Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa cho biết, trong đông y cổ, có một vị thuốc là “Đồng tiện”. Vị thuốc đó thực chất là nước tiểu của bé trai dưới 7 tuổi (phải là bé trai chứ không phải bé gái) và hoàn toàn mạnh khỏe. Vị thuốc này dùng trong các trường hợp tán ứ, giúp lưu thông khí huyết… Bây giờ, khi khoa học đã phát triển hiện đại, có nhiều cách để giúp lưu thông khí huyết mà không cần phải dùng “đồng tiện” như thời xa xưa.

Lương y Lê Xuân Hải cũng phân tích thêm, việc người lớn mà “sản xuất” rồi trong uống ngoài xoa là phản khoa học, đấy là chưa kể những người có bệnh như tiểu đường, gout, viêm đường tiết niệu… thải ra mà lấy uống thì cực kỳ nguy hiểm. Không phải bỗng dưng mà Tây y chỉ cần xét nghiệm nước tiểu là có thể đưa ra rất nhiều thông số về sức khỏe. Tóm lại, vị lương y này khẳng định, cách này hay cách khác thì dùng nước tiểu người lớn mà chữa bệnh thì cực kỳ mất vệ sinh.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đang được kiểm soát tốt. Mạng xã hội vốn tưởng dùng cho vui hóa ra lại thành chốn phức tạp. Nếu không được kiểm soát tốt và xử phạt nặng tay hơn nữa với những nguồn tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng thì chưa chắc chủng mới của Corona đã đáng sợ bằng những thứ trôi nổi ở đây.