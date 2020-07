Khẩn trương ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiệt hại về người và tài sản, trưa 21-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh vùng núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn.



Bên cạnh đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền, ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính...

Trong khi đó, theo thống kê nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ, lũ ống, sạt lở tại các huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, TP Hà Giang, Bắc Mê. Tính đến 18h chiều 21-7, đã có 5 người tử vong tại các huyện: Hoàng Su Phì (hai mẹ con ở thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, tử vong do đất đá vùi lấp; TP Hà Giang (hai mẹ con tại xã Phương Độ bị đất đá vùi lấp); huyện Bắc Quang (cháu bé sinh năm 2018 tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang do nước dâng cao dẫn đến đuối nước, tử vong).

Về tài sản, mưa lũ khiến một ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, một nhà tạm bị lũ cuốn trôi, gần 60 ngôi nhà bị sạt đất đổ tường và khoảng 500 nhà bị ngập úng. Nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi, đường giao thông nông thôn bị nước lũ cuốn trôi.