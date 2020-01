Khai trương phòng khám đa khoa và nhà thuốc The Emerald đầu tiên mang thương hiệu Vimedimex

ANTD.VN - Khi chúng ta rơi nước mắt, chúng ta cần một bờ vai, khi chúng ta đau đớn, chúng ta cần thuốc, nhưng khi chúng ta rơi vào bi kịch, chúng ta cần bác sỹ, đó chính là lý do tại sao hôm nay, ngày 12/1/2020, Công ty CP dược phẩm Vimedimex 2 chính thức khai trương Phòng khám đa khoa The Emerald và Nhà thuốc The Emerald tại tầng 1 tòa nhà căn hộ chung cư cao tầng The Emerald, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Phóng viên tranh thủ phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Đức - Tổng Giám đốc Công ty CP dược phẩm Vimedimex 2.

Thưa ông, mô hình bác sỹ gia đình đã phát triển và nhân rộng ở nhiều nước trên thế giới từ thế kỷ 20, nhưng với Việt Nam, người dân chưa hiểu biết nhiều về mô hình bác sỹ gia đình, nên chưa quan tâm đến việc quản lý sức khỏe, khám sàng lọc phát hiện bệnh tật, mà chỉ khám, chữa bệnh khi có dấu hiệu bệnh tật, vậy Vimedimex 2 phát triển hệ thống phòng khám đa khoa theo mô hình phòng khám bác sỹ gia đình như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Đức – Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm Vimedimex 2

Thứ nhất, Công ty Vimedimex 2, được thành lập theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số: 2300838413 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/3/2014 tại lô đất N2, đường TS 6, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty Vimedimex 2 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất thuốc tân dược và đầu tư phát triển hệ thống kênh phân phối tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Năm 2016, Công ty Vimedimex 2 chính thức là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) với tỷ lệ sở hữu 45,3% vốn điều lệ, có địa chỉ tại 246 Cống Quỳnh và 45 Võ Thị Sáu, quận 1, TPHCM.

Thứ hai, Hòa trong không khí chung của ngành y tế, hệ thống phòng khám đa khoa mang thương hiệu Vimedimex đã định vị những bước đi của riêng mình, hướng đến một hệ thống điều trị y tế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ y tế đối với phòng khám đa khoa, cũng như hướng đến một tương lai mang đến cho người bệnh một dịch vụ y tế ngay chính trong ngôi nhà của mình, với đầy đủ các phương tiện khám chữa bệnh hiện đại, liên thông với các bệnh viện tuyến trên, cùng với đội ngũ bác sỹ, y tá, điều dưỡng uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm.

Người bệnh được chăm sóc tại nhà, không phải tốn công và thời gian đến bệnh viện xa mà vẫn đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất, thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, với phương châm “Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”.

Hơn thế, để phục vụ cho cư dân sinh sống tại tòa nhà chung cư cao tầng The Emerald và cũng là cam kết của Công ty cổ phần bất động sản Mỹ Đình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh định kỳ cho cư dân, năm 2018, Công ty Vimedimex 2 đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần bất động sản Mỹ Đình (Công ty Mỹ Đình) chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng The Emerald để cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh, chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Khai trương Phòng khám đa khoa The Emerald, mang thương hiệu Vimedimex

Thứ ba, Xuất phát từ nhu cầu của người bệnh, từ thực tiễn cấp bách của nền y dược nước nhà, Công ty Vimedimex 2 đã ký hợp đồng tư vấn, hỗ trợ toàn diện về chuyên môn với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, tư vấn đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa The Emerald, thực hiện công tác khám, chữa bệnh và điều trị theo nguyên lý bác sỹ gia đình và được Sở y tế thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số:1550/HNO-GPHĐ ngày 6/1/2020. Đây là phòng khám được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, công nghệ mới nhất từ các nước tiên tiến trên thế giới, trong đó, nhiều thiết bị y tế lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội và sẽ là cơ sở hỗ trợ hiệu quả cho các bác sỹ trong công tác khám, chữa bệnh, tầm soát, phát hiện sớm, phòng ngừa bệnh tật, đến chẩn đoán chính xác, can thiệp tối thiểu và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Đặc biệt hơn, với mong muốn phục vụ cư dân tại dự án The Emerald, không chỉ là xây một căn nhà để ở, mà còn là một nơi hạnh phúc an yên, một nơi cư dân được chăm sóc không chỉ những dịch vụ tiện ích nội khu đơn thuần, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

Có thể nói, đây là viên gạch nối tiếp theo, đánh dấu sự có mặt về dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế gia đình, với hình thức chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân, từ khi sinh ra, cho tới khi trưởng thành, về già, tới lúc qua đời một cách gần gũi, thiết thực. Với mong muốn khi cư dân cần một nơi để chia sẻ những vấn đề về sức khoẻ của mình, một nơi mà các nhân viên y tế hay bác sỹ luôn lắng nghe, luôn khuyến khích cư dân hỏi và luôn cố gắng đưa ra những câu trả lời, hay những giải pháp điều trị tốt nhất cho cư dân.

Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, bác sỹ gia đình không phải là bác sỹ riêng của từng gia đình, cũng không phải là bác sỹ của nhà giàu, mà là bác sỹ của những bệnh nhân có nhu cầu được thăm khám, điều trị sức khỏe toàn diện. Bác sỹ gia đình có trách nhiệm cung cấp thông tin về bệnh sử, khi chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa, nhằm giúp bác sỹ tuyến trên hay bác sỹ chuyên khoa, nắm bắt diễn biến của bệnh tật, chẩn đoán nhanh và toàn diện cho bệnh nhân.

Thứ tư, từ những nhu cầu thiết thực đó, Phòng khám đa khoa The Emerald đã được định hình theo hướng thiết kế kiến trúc đề cao công năng và giao thông của phòng khám. Luồng 1: Các bệnh nhân cần khám chuyên khoa nội, ngoại, nhi sẽ rẽ phải vào khu khám bệnh. Những bệnh nhân này thường cần xét nghiệm và thăm dò chức năng, nên khu chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm máu) sẽ được bố trí liền kề, để tiện cho việc di chuyển của bệnh nhân. Tiếp đến là phòng chăm sóc trong ngày 3 giường, được bố trí để những bệnh nhân cần theo dõi được chăm sóc tại đây. Luồng 2: Các bệnh nhân có nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa răng, mắt, tai mũi họng, sẽ rẽ trái đi lên tầng 2, với các chuyên khoa này thường ít sử dụng các dịch vụ chụp X-quang, siêu âm… nên việc bố trí tách biệt các phòng khám tại tầng 2 cũng rất hợp lý, thuận tiện cho quy trình khám chữa bệnh của người dân. tiết kiệm diện tích.

Tại Phòng khám đa khoa The Emerald được ứng dụng quản lý các thông tin về sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Kết nối mạng giữa phòng khám đa khoa hoạt động theo mô hình bác sỹ gia đình với người bệnh, với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở y tế khác. Ứng dụng CNTT trọn vẹn từ khi đặt lịch khám/lựa chọn bác sỹ chuyên khoa, tiếp đón bệnh nhân đến khi thanh toán viện phí. Ứng dụng CNTT được cá nhân hóa đến từng người bệnh thông qua ứng dụng phần mềm trên điện thoại. Bác sỹ hoàn toàn có thể tư vấn cho bệnh nhân, thăm khám từ xa qua hình ảnh, âm thanh bằng ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động, hỗ trợ sau khám chữa bệnh như nhắc lịch uống thuốc, nhắc lịch tái khám (nếu có), tra cứu lịch sử khám chữa bệnh.

Áp dụng chuẩn bệnh án điện tử quốc tế, để chuẩn hóa cho mỗi bệnh nhân lập bệnh án điện tử tại Phòng khám đa khoa The Emerald. Bệnh án điện tử sẽ giúp bệnh nhân không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ bệnh án như: Kết quả chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, danh mục thuốc… Bệnh nhân không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải hoang mang khi đọc chữ viết của bác sỹ. Bệnh nhân hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm, kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Đặc biệt, bệnh án điện tử đối với bác sỹ là lưu trữ thông tin bệnh nhân một cách chi tiết và có hệ thống. Điều này giúp bác sỹ đưa ra kết quả chẩn đoán và phương thức điều trị chính xác cũng như hạn chế việc chỉ định các xét nghiệm không cần thiết.

Khai trương Nhà thuốc The Emerald, mang thương hiệu Vimedimex

Thứ năm, Công ty Vimedimex 2 bố trí Nhà thuốc The Emerald đạt tiêu chuẩn GPP liền kề với Phòng khám đa khoa The Emerald, với mục tiêu, khi cư dân đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa The Emerald, thông tin kê toa được phần mềm lưu trữ tại hồ sơ điện tử, chuyển trực tiếp đến dược sỹ lâm sàng tại Nhà thuốc để thẩm định, nhằm tránh các sai sót trong quá trình kê đơn.

Thuốc được chuẩn bị cho từng người bệnh đảm bảo tính chính xác và an toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh, với phương châm “Chất lượng sản phẩm là nhân cách của doanh nghiệp”. Do vậy, Nhà thuốc The Emerald được thành lập theo Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh dược số 03-6893/HNO-ĐKKD ngày 06/1/2020 và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số 6893/GPP ngày 06/1/2020.

Với lợi thế là cổ đông lớn của Công ty Vimedimex, Công ty Vimedimex 2 được thừa hưởng kinh nghiệm 36 năm luôn dẫn đầu thì trường phân phối dược phẩm, y tế lớn nhất Việt Nam, do vậy, nhà thuốc The Emerald thực hiện phân phối 1.271 sản phẩm thuốc tân dược kê đơn, được nhập khẩu từ 58 hãng dược phẩm lớn trên thế giới. Khách hàng khi mua thuốc được hướng dẫn sử dụng thuốc thông qua dược sỹ lâm sàng, với mong muốn giúp cho người bệnh có thể mua được thuốc theo bác sỹ kê đơn một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất, giá bán tuân thủ theo quy định của bảo hiểm y tế, mà không phải mất thời gian đi đến tất cả các nhà thuốc khác.

Tại Nhà thuốc The Emerald, người bệnh cũng như khách hàng có thể mua được những dụng cụ y tế thông dụng, cũng như đặc trị, thuốc men, các loại thực phẩm chức năng, đông dược, các loại vitamin bổ sung, các sản phẩm chăm sóc da, các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, chăm sóc người già….với các sản phẩm được chọn lọc từ các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ, Châu Âu…

Nhà thuốc The Emerald được sắp xếp một cách khoa học, vừa đáp ứng tiêu chuẩn nhà thuốc GPP, vừa thuận tiện cho chính người Dược sỹ đứng ở quầy thuốc và được chuẩn hóa 6 nguyên tắc về nhà thuốc: Từng loại thuốc được sắp xếp một cách riêng biệt, đảm bảo bảo quản thuốc trong điều kiện phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng quy định về chuyên môn hiện hành, dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy và dễ kiểm tra, sắp xếp thuốc đảm bảo nguyên tắc FEFO và FIFO và đảm bảo chất lượng hàng dược phẩm, sắp xếp tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang ngăn nắp.

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, cung cấp giải pháp phần mềm quản lý Nhà thuốc The Emerald toàn diện (VNPT Pharmacy), dễ dàng với nhiều ưu điểm khác biệt, để quản lý doanh số bán hàng, quản lý nhân viên, quản lý thông tin khách hàng, tra cứu thuốc dễ dàng, hệ thống báo cáo cập nhật đầy đủ theo thời gian thực, dễ dàng cập nhật sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, quản lý hàng cận date, lập hóa đơn, quản lý hóa đơn, công nợ, dễ dàng quản lý danh mục sản phẩm, dễ dàng cấu hình các chương trình khuyến mại.

Vậy thưa ông, bệnh nhân sẽ được gì khi đến Phòng khám đa khoa The Emerald và Nhà thuốc The Emerald?

- Bệnh nhân sẽ cảm nhận được cách tiếp cận và phục vụ hoàn toàn khác biệt với đội ngũ bác sỹ, y tá, điều dưỡng gia đình thân thiện, ân cần, luôn lắng nghe, thấu hiểu, tạo mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa bác sỹ với bệnh nhân, từ đó bác sỹ gia đình giống như “bác sỹ riêng”, có thể biết rõ bệnh tật, sức khỏe, tâm lý, thói quen, lối sống, yếu tố nguy cơ của từng người bệnh. Nhờ vậy, mà bác sỹ có thể đưa ra kế hoạch phòng ngừa, theo dõi, phát hiện sớm và có phương thức điều trị cụ thể, hiệu quả nhất cho bệnh nhân theo nguyên lý “chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

- Thông tin kê đơn và lịch sử dùng thuốc của khách hàng được lưu trữ tại hồ sơ điện tử (Electronic health records EHR). Với các trường hợp khách hàng đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa The Emerald, thông tin kê toa được phần mềm chuyển trực tiếp đến dược sỹ lâm sàng tại Nhà thuốc để thẩm định nhằm tránh các sai sót trong quá trình kê đơn. Thuốc được chuẩn bị cho từng người bệnh đảm bảo tính chính xác và an toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh.

- Hệ thống phòng khám và Nhà thuốc The Emerald sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử, xác thực hóa đơn bằng chữ ký số của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

- Được chào đón trong một môi trường thoải mái và thân thiện, sắp đặt lịch khám và tư vấn theo yêu cầu, không phải chờ đợi lâu.

- Được lắng nghe và tư vấn các thắc mắc, các vấn đề sức khỏe của mình.

- Được lựa chọn Bác sỹ mà mình yêu thích để được chăm sóc sức khỏe suốt đời, với hồ sơ sức khỏe cá nhân được vi tính hóa và được quản lý bảo mật.

- Được các Bác sỹ theo dõi sức khỏe toàn diện và liên tục bằng hệ thống bệnh án điện tử.

- Được Bác sỹ giải thích cụ thể bệnh tật và hướng dẫn kỹ cách chăm sóc. Ngay cả khi hết bệnh vẫn được Bác sỹ tiếp tục tầm soát các yếu tố nguy cơ đang ảnh hưởng đến sức khỏe

- Được Bác sỹ chăm sóc cả khi đang bệnh và kể cả lúc hết bệnh.

- Tiết kiệm chi phí nhờ chỉ định đúng xét nghiệm và thuốc cần thiết để điều trị hiệu quả.

- Được hướng dẫn tận tình trong việc dự phòng, theo dõi và điều trị bệnh.

- Được khám, theo dõi, tầm soát các vấn đề sức khỏe tại phòng khám bác sỹ gia đình, khi có bệnh cần ý kiến chuyên khoa, bệnh nhân sẽ được các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành khám ngay tại phòng khám mà không cần gởi đi nơi khác.

- Được sự theo dõi, trực tiếp điều trị từ các Giáo sư, Bác sỹ chuyên khoa đầu ngành khi có nhu cầu khám và điều trị chuyên khoa sâu.

- Được hỗ trợ dịch vụ chuẩn đoán từ xa, giữa phòng khám và các chuyên gia y tế nước ngoài.

- Được phục vụ cung ứng thuốc theo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

- Được dược sỹ lâm sàng tư vấn sử dụng thuốc và cách phòng ngừa bệnh, giải đáp mọi thắc mắc của người bệnh, theo dõi và phản hồi tình hình sử dụng thuốc của người bệnh.

- Được tư vấn qua điện thoại 24/24 và được khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian 2 ca trong một ngày từ 6h sáng đến 22h tối.

- Khách hàng sẽ được chăm sóc sức khỏe với nhiều kỹ thuật tân tiến, hiện đại, cùng với sự tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Để xứng tầm với cuộc sống của cư dân tại dự án The Emerald và các vùng lân cận, Phòng khám đa khoa The Emerald và Nhà thuốc The Emerald mang thương hiệu Vimedimex, được thiết kế nội thất tinh tế theo phong cách nội thất tân cổ điển nước Pháp, đem lại không gian sang trọng, hiện đại và hài hòa với tổng thể chung của tòa nhà chung cư cao tầng The Emerald. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, được Công ty Vimedimex 2 đầu tư bài bản, cùng với trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp của đội ngũ Giáo sư, Bác sỹ, Dược sỹ, Y tá, điều dưỡng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, hơn thế, với sự tư vấn, hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, như chắp thêm đôi cánh cho Phòng khám đa khoa The Emerald, Nhà thuốc The Emerald bước lên một nấc thang mới trong ngành y, dược nước nhà.

Sức khỏe của cư dân tại dự án The Emerald nói riêng và dân cư ở khu vực lân cận nói chung, sẽ được chăm sóc tốt nhất, nhu cầu về y tế của người bệnh được đáp ứng đầy đủ nhất, đây là mục tiêu, đồng thời cũng là khát khao cháy bỏng của Công ty Vimedimex 2.