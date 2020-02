Khách hàng đã mua bảo hiểm nhân thọ khi bị nhiễm virus Corona được hưởng những gì?

ANTD.VN -Trong thời điểm dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, nhiều hãng bảo hiểm đã đưa ra các chính sách hỗ trợ hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Tuy vậy, điều được nhiều người quan tâm là trên thực tế, khi bị nhiễm dịch bệnh này, khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ được bảo hiểm chi trả ra sao?

Chính sách chung hiện được nhiều hãng bảo hiểm áp dụng đối với khách hàng không may nhiễm nCoV là miễn thời gian chờ. Bên cạnh đó, một số hãng cam kết thanh toán bằng tiền cụ thể, thậm chí chi trả 2 lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách nằm viện cách ly do nhiễm virus corona.



Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, trong quyết định công bố dịch viêm phổi do virus corona gây ra của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Mọi bệnh nhân đều được điều trị rất tích cực

Trong khi đó, theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Điều 48 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng nêu rõ, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A sẽ được khám, điều trị miễn phí. Còn với những trường hợp người bệnh thuộc diện nghi ngờ nhiễm bệnh cần theo dõi, cách ly, giám sát, nếu kết quả xét nghiệm là âm tính người bệnh sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định.

Như vậy, với những bệnh nhân chưa có điều kiện mua các gói bảo hiểm nhân thọ không nên quá lo lắng bởi sẽ được hỗ trợ từ Chính phủ, Bảo hiểm xã hội.

Còn với những khách hàng đã mua bảo hiểm nhân thọ trước thời điểm diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, quyền lợi của họ vẫn được đảm bảo nếu chẳng may họ nhiễm bệnh này, kể cả trong trường hợp WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hoặc Việt Nam công bố dịch bệnh.

Các quyền lợi khách hàng được chi trả gồm trợ cấp y tế, chăm sóc sức khỏe; quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng (nếu các triệu chứng/biến chứng của việc nhiễm virus corona dẫn đến bệnh lý nghiêm trọng thuộc danh sách được quy định trong quy tắc điều khoản sản phẩm); quyền lợi tử vong.

Ngoài ra, một số hãng bảo hiểm cũng miễn áp dụng thời gian chờ, thời gian còn sống, giới hạn phụ cho mỗi đợt điều trị nội trú (nếu có) đối với các quyền lợi trợ cấp y tế, chăm sóc sức khỏe, bệnh lý nghiêm trọng.

Các trường hợp được cách ly điều trị tại bệnh viện do nghi ngờ nhiễm virus corona được xem là điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm tương ứng (gấp đôi mức trợ cấp hàng ngày đối với quyền lợi trợ cấp y tế, gấp đôi giới hạn phụ về chi phí phòng và giường đối với quyền lợi chăm sóc sức khỏe).

Tuy vậy, theo chị Nguyễn Thu Nga – chuyên viên tư vấn bảo hiểm, thông thường trong các văn bản công ty bảo hiểm gửi khách hàng, sau nội dung về các quyền lợi được chi trả gồm trợ cấp y tế, chăm sóc sức khỏe, quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng, quyền lợi tử vong thường có cụm từ “nếu dẫn đến bệnh lý nghiêm trọng thuộc danh sách được quy định trong quy tắc điều khoản bảo hiểm”. Điều đó nghĩa là phải xuất hiện hậu quả bệnh lý được bảo hiểm của việc nhiễm virus Corona, khách hàng mới được chi trả bảo hiểm theo các Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sức khoẻ của Bảo hiểm nhân thọ.

Do vậy, để bảo bảo quyền lợi hợp pháp của mình, khách hàng trước khi quyết định ký hợp đồng bảo hiểm cần đọc kỹ các điều khoản, đặc biệt là các quy định về quyền và nghĩa vụ của hai bên, không nên hoa mắt trước những lời quảng cáo có cánh của các nhân viên bán bảo hiểm.

Liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, mới đây, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có công văn về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khi nghi ngờ nhiễm virus corona, đồng thời thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh.