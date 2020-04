Kết nối những tấm lòng giúp người nghèo bớt khó

Cuộc hẹn làm việc ngày cuối tháng 4 của PV ANTĐ với Chủ tịch Nguyễn Quang Hiếu được Chánh văn phòng UBND quận “chốt”…gần 12h trưa, ngay sau cuộc họp của lãnh đạo quận với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận, các ngành, đoàn thể và 14 phường trên địa bàn. “Chúng tôi vừa họp, cho ý kiến với các phòng, ban chức năng, UBND các phường về triển khai chủ trương của trung ương, thành phố trong công tác hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh. Yêu cầu đặt ra là rà soát kỹ, không bỏ sót, thiếu, nhưng đồng thời tuyệt đối không để xảy ra việc cấp phát, hỗ trợ sai đối tượng. Địa phương nào, lĩnh vực nào để xảy ra vi phạm, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận”, Chủ tịch Nguyễn Quang Hiếu khẳng định.

Tấm lòng, sự chia sẻ và quyết tâm cao là những nét nổi bật ở quận Hoàng Mai trong "cuộc chiến" diệt "giặc" Covid-19

Đã gần 3 tháng cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; song hành với việc thực hiện nhiệm vụ kép: phòng chống “giặc” Covid và đảm bảo sự ổn định, phát triển kinh tế; quận Hoàng Mai còn triển khai hiệu quả công tác hết sức quan trọng khác, là nỗ lực đảm bảo đời sống dân sinh, tập trung quan tâm chăm lo, giúp đỡ những hộ gia đình, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong “bức tranh” khó khăn chung ấy, thực sự ấm lòng bởi những những suy nghĩ, những chỉ đạo và những hành động cụ thể, quyết liệt, xuyên suốt từ Quận đến các phòng ban, ngành đoàn thể và chính quyền cơ sở. “Chia sẻ, giúp đỡ người nghèo gặp khó” đã và đang trở thành phong trào thực chất, thực tâm và mạnh mẽ ở quận Hoàng Mai.

Không đề cập sâu về những con số, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai, ông Phạm Ngọc Tiến chia sẻ với PV ANTĐ về cách thức mà Quận đã, đang làm. Đơn cử như Mặt trận Tổ quốc quận phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo quận phát tặng hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế, chai nước sát khuẩn, các suất nhu yếu phẩm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Những ngày vừa qua, Quận, Mặt trận Tổ quốc quận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 phường cũng như các ngành, đoàn thể vừa triển khai các giải pháp hỗ trợ người nghèo, vừa là nhịp cầu thiện nguyện, nối tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các trường hợp nghèo gặp khó trong “mùa” dịch Covid-19.

Cần mẫn và trọn vẹn, đó là hình ảnh các đoàn viên thanh niên Quận tặng sữa, chai nước muối sinh lý đến lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp; là hội viên Phụ nữ tổ chức 5 điểm cấp phát miễn phí bánh xà phòng, dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang các loại; là phường Hoàng Liệt với việc phối hợp cùng các nhà hảo tâm triển khai 2 “cây ATM gạo”, cấp phát miễn phí hàng chục tấn gạo đến hộ nghèo…

Trong dòng chảy “Vì người nghèo gặp khó ấy”, không thể thiếu sự vào cuộc tận tâm của lực lượng Công an. Đó là Công an phường Yên Sở phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trực tiếp trao tặng gần 600 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ nghèo trên địa bàn; là Công an phường Hoàng Văn Thụ với nghĩa cử thiết thực: trích 1 ngày lương của cán bộ chiến sỹ thêm vào phần quà của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, để dành tất cả cho hộ nghèo. Mới nhất, sáng 28-4, hàng trăm cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an quận Hoàng Mai đã tham gia hiến máu, với nhận thức rất rõ về thông điệp: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Những tấm lòng kết nối với những tấm lòng; sự tận tâm lan tỏa tinh thần thiện nguyện…Đến và rất dễ gặp ở quận Hoàng Mai những ngày này, trên nhiều con phố, ở nhiều khu dân cư, những hành động cụ thể hướng đến và vì người nghèo gặp khó. Nói như Chủ tịch Nguyễn Quang Hiếu, những trái tim – tấm lòng thiện nguyện ấy đã cộng hưởng quyết tâm, sức mạnh. giúp chính quyền và người dân trên địa bàn từng bước chiến thắng “giặc” Covid.