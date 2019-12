Huyện Mê Linh tuyên truyền phòng ngừa cháy, nổ mùa hanh khô

ANTD.VN - Nhằm hạn chế các vụ cháy và giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, ngày 24-12, UBND huyện Mê Linh, Hà Nội đã phát động tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngay sau khi phát động, các lực lượng chức năng gồm các đoàn thể huyện Mê Linh đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, loa cầm tay và phát tờ rơi tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy cao tại khu dân cư, chợ, cơ sở kinh doanh, kho xưởng và khu công nghiệp...

Ngoài việc thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và công tác PCCC và CNCH đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Mê Linh bám sát cơ sở để tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện nhiều cơ sở, điểm kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại, thiếu sót về công tác đảm bảo an toàn PCCC và những nguy cơ có thể xảy ra tại các cơ sở, đơn vị doanh nghiệp…

Các lực lượng tham gia diễn tập tại Lễ phát động truyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô huyện Mê Linh

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết: “Thời gian qua, địa bàn huyện Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền, kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nên số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra giảm so với năm trước. Xác định rõ vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa là biện pháp hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Mê Linh đã chủ động tham mưu UBND huyện ra nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng nâng cao ý thức công tác phòng cháy, chữa cháy.

Để phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động hướng dẫn các cơ sở lập, thực tập phương án chữa cháy, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có nhiều lực lượng tham gia. Thông qua các biện pháp tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức người dân, cơ sở, doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.