Hướng xử lý khi khách vào nhà nghỉ thuê phòng nhưng không có giấy tờ tùy thân

CAQ Thanh Xuân, Hà Nội kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:



Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn...) có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 44 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1- 7- 2016. Cụ thể Điều 44 quy định: “Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm ban hành nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu; Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp. Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an quản lý địa bàn. Ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý (hoặc nhập đầy đủ thông tin vào máy tính) trước khi cho khách vào phòng nghỉ”.

Cũng theo quy định tại Điều 44- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngoài các nội dung trên, nhà nghỉ, nhà khách và khách sạn phải: “Thông báo cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi quản lý địa bàn đối với khách lưu trú là người Việt Nam và khai báo tạm trú đối với khách lưu trú là người nước ngoài (nghỉ qua đêm hoặc nghỉ theo giờ) phải thực hiện trước 23h trong ngày.

Trường hợp khách đến lưu trú sau 23h thì thông báo trước 8h sáng ngày hôm sau. Kiểm tra và quản lý giấy tờ tùy thân của người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ, ghi đầy đủ thông tin vào sổ và trả lại giấy tờ tùy thân khi họ ra khỏi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Lưu trữ thông tin của khách lưu trú và thông tin của người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ trong thời hạn ít nhất 36 tháng. Trường hợp khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phải yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng do cơ quan Công an hoặc Quân đội cấp, nếu khách không xuất trình giấy phép sử dụng phải báo ngay cho cơ quan Công an”.

Như vậy là theo Điều luật trên, bạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách Việt Nam đến nhà nghỉ. Nếu khách không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an quản lý địa bàn.

Nếu bạn không thực hiện việc thông báo cho Công an xã, phường quản lý địa bàn khi khách đến nghỉ mà không có giấy tờ tùy thân, nhà nghỉ nơi bạn làm việc sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 2, Điều 8 - Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Do đó, nhằm tránh bị phạt tiền, bạn cần trao đổi với khách đến nghỉ để họ thông cảm và xuất trình giấy tờ tùy thân khi bạn có yêu cầu.