Hướng dẫn người dân cách phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Hàng trăm vụ cháy xảy ra trong thời gian qua, chủ yếu đều do sự chủ quan của người dân và chủ cơ sở kinh doanh. Sự lơ là của người dân và ý thức chấp hành kém về nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác PCCC đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.



Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Vụ cháy gây thiệt hại lớn xảy ra ngày 16-4-2019, tại phố Đại Linh, quận Nam Từ Liêm là bài học cho người dân trong công tác tuân thủ công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại khu vực này trước khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã nhiều lần rà soát, khuyến cáo với chủ cơ sở sản xuất về hoạt động của khu nhà tạm này. Nhưng do sự chấp hành kém, họ đã làm chiếu lệ nên khi xảy ra cháy đã dẫn đến hậu quả thiệt hại nghiêm trọng, 8 người tử vong.

Người dân tham gia diễn tập thoát nạn trong vụ cháy giả định tại chung cư cao tầng

The Garden, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Vụ cháy nêu trên cảnh báo ý thức chấp hành an toàn PCCC của người dân còn kém, đặc biệt là ở những cơ sở kho thuê mượn mặt bằng làm nơi sản xuất. Theo chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm, không phải những người này không biết sợ cháy, mà họ không làm vì sợ tốn kém. Khi cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, khuyến nghị, họ hứa hẹn sẽ làm, trang bị hoặc chỉ làm đối phó...

Kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, chúng tôi ghi nhận có điểm chung là bất kể người dân nào khi được hỏi cũng nói: “Nhà tôi ổn, không sợ cháy”. Sự chủ quan, ý thức phòng ngừa cháy, nổ đã bị lợi nhuận làm che mờ, càng làm cho hỏa hoạn tiềm ẩn ở mọi lúc, mọi nơi. Nhiều cơ sở sản xuất, khi kiểm tra đã chứng kiến công nhân loay hoay mãi không biết làm thế nào để xịt được bình cứu hỏa. Chính vì thế, để hiệu quả công tác phòng ngừa, phát huy phương châm “4 tại chỗ” về chữa cháy thì trước tiên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải luôn chú trọng phương thức tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng. Anh Hoàng Bách Tuân, chủ xưởng sửa chữa máy công nghiệp, thuê mặt bằng tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm tâm sự: “Công nhân làm việc ở xưởng của tôi luôn được tuyên truyền, sử dụng bình cứu hỏa, nhưng vì sự thay đổi công việc diễn ra thường xuyên, có khi người này vừa được tập huấn PCCC xong, lại đi làm ở nơi khác. Do vậy, đã có chuyện xảy ra là khi phát hiện cháy, công nhân không biết làm thế nào để mở bình xịt dập lửa”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền PCCC nâng cao ý thức người dân tại tòa chung cư The Garden

Theo Thiếu tá Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm, xác định đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế địa bàn sẽ nâng cao ý thức người dân, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Do đó, Ban chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã đến tận khu dân cư tuyên truyền, phát tờ rơi, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở, hộ gia đình.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với UBND các phường triển khai phát tờ rơi tuyên truyền PCCC tại nhà chung cư cao tầng, hộ gia đình, kho, xưởng sản xuất và treo hàng trăm pano, áp phích tại các nhà văn hóa, khu dân cư cùng với nội dung trên... để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác PCCC.

Tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo công tác PCCC mùa hanh khô và các hoạt động lễ hội, Tết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng của quận và UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà cao tầng, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất.

Qua kiểm tra 312 cơ sở, lực lượng chức năng đã xử phạt 45 trường hợp... Đơn vị cũng đã tham mưu cho UBND quận ban hành 3 quyết định đình chỉ đối với 3 cơ sở; 3 quyết định tạm đình chỉ đối với 3 cơ sở. Rà soát, xử lý kết hợp công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho 17 cơ sở với 851 người tham gia; đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho 352 học viên. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức 1 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho 1 cơ sở với 851 người tham gia, đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho 16 học viên.

“Chúng tôi đã phân rõ đặc điểm từng khu vực, địa bàn dân cư để đưa ra các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa hiệu quả. Phát tờ rơi, kèm theo thực tập để bà con hiểu và nhớ cách PCCC. Tại các điểm chung cư cao tầng, chúng tôi tuyên truyền, trang bị kỹ năng cho bà con ở khu dân cư có nhà ống, kết hợp nơi kinh doanh, sản xuất các biện pháp PCCC phù hợp thực tế địa bàn. Từng tuần, tháng, cán bộ tuyên truyền tự đổi mới phương pháp, nội dung tránh nhàm chán”- Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền PCCC nâng cao ý thức người dân

Hiện địa bàn có 973 cơ sở thuộc diện quản lý về an toàn PCCC, với tổng số 10 phường gồm 124 khu dân cư và 1 cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức kiểm tra 2.770 lượt cơ sở; lập 2.770 biên bản vi phạm về an toàn PCCC, qua đó phát hiện và kiến nghị các cơ sở khắc phục 6.358 tồn tại, thiếu sót; ra quyết định xử phạt 327 trường hợp với số tiền trên 2,7 đồng.