Hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước do dịch Covid-19

ANTD.VN - Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), hiện có hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lao động về nước là những lao động hết hạn hợp đồng không thể gia hạn, ốm đau, thai sản...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm 2020 đến nay giảm mạnh. Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2020 có 33.487 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 38,15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp chỉ cung ứng được 126 lao động, do hầu hết các thị trường đều tạm dừng tiếp nhận lao động bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, theo thống kê ban đầu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), đến nay có hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thông tin từ các doanh nghiệp cho hay, người sử dụng lao động ở các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc đều muốn tiếp tục nhận lao động để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu sở tại về địa điểm, thời gian cũng như việc giám sát thực hiện cách ly.

Hai quốc gia và vùng lãnh thổ này không áp dụng quy định dừng tiếp nhận lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc mà vẫn đang tiếp tục mở cửa thị trường cho lao động nước ngoài.

Đối với Nhật Bản, một số ngành nghề đang có nhu cầu cao như trong lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc người cao tuổi, chế biến suất ăn, thực phẩm... Do phòng dịch nên Nhật Bản hạn chế chính sách nhập cảnh với lao động. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại cho lao động nước ngoài vào tháng 7, tháng 8 năm nay có thể thực hiện.

Để đảm bảo cho người lao động nhập cảnh hợp pháp, an toàn sau khi các quốc gia mở cửa trở lại, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định trạng thái bình thường mới, từng bước khôi phục và thúc đẩy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng.

Các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 trong tư vấn, tuyển chọn, đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Kết hợp đào tạo trực tuyến với lao động chưa thể tập trung đào tạo trực tiếp.