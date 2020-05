Hơn 2.000 trường học Hà Nội đã sẵn sàng đón học sinh tới lớp

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác dạy và học ngay tuần đầu trở lại trường của Hà Nội tại trường THPT Phan Đình Phùng sau kỳ nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Đã an toàn trong tuần đầu tiên



Ngày 4-5, gần 900 trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên… của Hà Nội đã chính thức mở cửa đón học sinh trở lại sau 3 tháng nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Đây là những đơn vị đầu tiên tiến hành dạy và học trong điều kiện phải thực hiện 15 tiêu chí đảm bảo trường học an toàn.

Chia sẻ về biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền - Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, để phòng chống dịch, nhà trường tách mỗi lớp thành 2 lớp nhỏ nhằm đảm bảo quy định giãn cách (khối 12 tách thành 30 lớp, khối 11 tách thành 32 lớp, khối 10 tách thành 32 lớp). Lịch học của các khối được thực hiện theo thời khóa biểu: dành tất cả các buổi sáng cho lớp 12; 6 buổi chiều cho học sinh lớp 10 và 11, kết hợp với những buổi học online tại nhà. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung, sinh hoạt tập thể. Học sinh đeo khẩu trang suốt thời gian đi từ nhà đến trường, trong thời gian học tại trường cho tới khi về nhà, luôn khử trùng, vệ sinh sạch sẽ trường lớp.

Đáng chú ý, trong những ngày đi học đầu tiên, một số trường phát hiện học sinh có thân nhiệt cao đã có biện pháp tạm thời cách ly để xử lý. Việc phát hiện và xử lý những tình huống bất thường như vậy được các trường thực hiên khá bài bản. Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết, trong ngày 4-5 toàn địa bàn quận Hà Đông phát hiện 2 học sinh có thân nhiệt khá cao. Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức cách ly để theo dõi. Khoảng 1 giờ sau thì 1 em thân nhiệt đã trở bình thường và được vào lớp. Trường hợp này được kết luận là do nhà ở xa, học sinh phải tự đạp xe đến lớp nên tăng thân nhiệt. Trường hợp còn lại sau đó được kết luận là sốt do nhiễm lạnh thông thường.

Tại trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) có 1 học sinh bị sốt do viêm họng. Nhà trường đã liên hệ với gia đình, đề nghị thông tin với cơ quan y tế địa phương để theo dõi sức khoẻ. Trường THPT Thanh Oai A (huyện Thanh Oai) phát hiện 2 học sinh có thân nhiệt khá cao nên đã chuyển ngay đến phòng cách ly và liên hệ với cơ quan y tế địa phương. Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu mỗi trường đều phải lên phương án, diễn tập các tình huống cần xử lý khi học sinh, giáo viên có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Đây là yêu cầu bắt buộc bên cạnh các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh trường học, trang thiết bị phòng chống dịch tối thiểu để đón học sinh trở lại vào ngày 11-5.

Toàn bộ học sinh phải được đo thân nhiệt trước khi vào trường

Linh hoạt nhiều phương án

Ngày 8-5, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị, phòng y tế, phòng ăn… của các trường trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh Tiểu học, Mầm non, trở lại lớp vào 11-5 tới. Đến thời điểm này, 100% các trường đều đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo việc tách lớp phục vụ giãn cách, vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn.

Các phương án đón học sinh được xây dựng trên tinh thần chỉ đạo Bộ GD-ĐT, UBND TP Hà Nội và Sở GD-ĐT. Các trường vẫn đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp và sau khi tan trường. Toàn bộ học sinh phải đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang ngoài lớp học để chủ động phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Các trường cũng chuẩn bị phương án đo thân nhiệt học sinh 2 lần/ngày, chuẩn bị nước sát khuẩn, khấu trang y tế, tính toán lệch giờ ra vào giữa các lớp để không tập trung quá đông học sinh. Đặc biệt mỗi trường đều bố trí phòng y tế theo quy định đề phòng trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường. Bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm cho biết, trong tuần tới các lớp bậc Tiểu học của quận sẽ chỉ học 1 ca, tạm thời không tổ chức bán trú.

Còn bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn thì thông tin, hơn 22.600 học sinh tại 38 trường Mầm non và trên 32.000 học sinh thuộc 37 trường Tiểu học trên địa bàn huyện sẽ quay trở lại trường vào đầu tuần tới. Các phương án đón học sinh được xây dựng trên tinh thần chỉ đạo Bộ GD-ĐT, UBND TP Hà Nội và Sở GD-ĐT. Các trường vẫn đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp và sau khi tan trường. Toàn bộ học sinh phải đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang ngoài lớp học để chủ động phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Các trường phải đảm bảo công tác vệ sinh cho học sinh trước khi vào lớp và sau khi tan trường

Trước thời hạn học sinh Tiểu học, Mầm non đi học trở lại từ ngày 11-5, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết, riêng với bậc học Mầm non do các con không phải “chạy” theo chương trình học kiến thức nên quận Hà Đông thống nhất sẽ lấy ý kiến phụ huynh về nhu cầu cho con đến trường.

“Những gia đình có điều kiện trông con ở nhà thì chưa nhất thiết phải cho đi học ngay. Vì vậy, căn cứ trên nhu cầu thực tế của từng gia đình và đối chiếu với điều kiện lớp học, đội ngũ giáo viên, nhà trường sẽ bố trí tiếp nhận học sinh theo nguyên tắc ưu tiên trẻ 5 tuổi đến trường trước” - bà Hằng thông tin. Đối với học sinh lớp 1, các em được bố trí đi học như bình thường, có tổ chức bán trú. Việc học được bố trí lệch giờ để tránh tập trung quá đông vào thời điểm đến trường và lúc ra về.

Đáng chú ý là ngoài việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh, công tác rà soát chất lượng dạy và học để phân loại đối tượng học tập được Phòng GD-ĐT quận Hà Đông đặc biệt lưu ý. “Ngay khi quay trở lại trường, học sinh sẽ được rà soát để phân loại những em trong thời gian qua không có điều kiện học trực tuyến đều đặn. Những em này sẽ được phân bổ thành các lớp học riêng để dạy lại kiến thức thay vì dạy mới, đảm bảo đạt đúng yêu cầu chất lượng chương trình phổ thông” - bà Hằng nhấn mạnh.