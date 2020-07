Đây là năm thứ 3 chương trình "Học làm chiến sĩ Công an" được tổ chức. Qua các khóa học, chương trình đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và các em học sinh Các em sẽ trải nghiệm cuộc sống tự lập tại khóa học trong 7 ngày, mọi nền nếp tác phong kỷ luật của lực lượng Công an sẽ giúp các em trưởng thành hơn Các bạn nữ cũng được bố trí ở một khu vực tách biệt Những giờ thao luyện võ thuật và tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng giúp các em gắn kết hơn Để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho các em tham gia khóa học, CATP Hà Nội đã huy động và tổ chức tập huấn cho các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia làm công tác quản lý và giảng dạy trong chương trình Mọi tâm sự của các em luôn nhận được sự chia sẻ của các thầy cô giáo Những bữa cơm đầy đủ chất với sự quan tâm sâu sát của các cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội "Học làm chiến sĩ Công an" là chương trình trải nghiệm thực tế dành cho thiếu nhi rèn luyện nền nếp, tác phong, lối sống tự lập, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội

