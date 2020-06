Hình ảnh xúc động của lính cứu hỏa cứu 4 người mắc kẹt và hướng dẫn 30 người thoát nạn trong đám cháy

Khoảng 12h05, ngày 13-6, đã xảy ra cháy tại phòng kỹ thuật điện tầng 5 chung cư A5 - Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Đám cháy tỏa nhiều khói lan ra nhiều tầng và nguy cơ đe dọa đến tính mạng hàng trăm cư dân.



Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã điều động xe thang và CBCS đến làm nhiệm vụ. Trong cơn hoảng loạn, nhiều người dân đã cầu cứu bởi có 4 người đang mắc kẹt trong thang máy.

Lực lượng cứu hộ đã dùng các thiết bị chuyên dụng, kìm cộng lực và các dụng cụ khác để banh khe cửa thang máy cứu người mắc kẹt.

Đồng thời, các mũi công khác tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, dùng loa pin hướng dẫn người dân sử dụng khăn mặt, vải ướt để lực lượng cứu nạn đưa xuống nơi an toàn. Nhiều người do hoảng loạn và đuối sức, nên lực lượng cứu nạn đã cõng chạy theo thang bộ xuống đất. Thông tin ban đầu được biết, nguyên nhân vụ cháy do chập điện trong hộp kỹ thuật của chung cư.

Những hình ảnh xúc động về lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai cứu người trong đám cháy.

Sau khi dùng kìm chuyên dụng và bình khí thở tiếp cận đám cháy cứu người mắc kẹt, lực lượng làm nhiệm vụ đã thở phào vì tất cả đã an toàn

Kỹ năng thoát nạn an toàn dùng khăn mặt ướt, vải ướt bịt mũi để thoát nạn mà người dân có được là do tham gia các đợt tuyên truyền an toàn phòng cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn

Cháu bé do hoảng sợ và không biết lối thoát đã được lính cứu hỏa cõng đưa từ trên cao xuống

Rất có thể sự quá tải về sử dụng điện trong mùa hè oi nóng là nguyên nhân những cuộn dây điện trong hộp kỹ thuật bị cháy trơ lõi đồng

Người dân thoát chết trong gang tấc, bởi khi trên tầng cao khói bao trùm đe dọa đến sự an toàn của bất cứ ai

Được biết, khi lực lượng CNCH tiếp cận nhiều cháu bé, người già hoảng loạn nên lực lượng cứu nạn phải cõng hoặc bế xuống đất

Hình ảnh cháu bé ôm chặt người lính cứu hỏa đã gây xúc động đối với người dân

Gia đình cặp vợ chồng có con mới sinh đã được lực lượng cứu hỏa nhanh chóng hỗ trợ với tinh thần cao nhất, để lấy sự an toàn cho hai mẹ con

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra kỹ tại các tầng để tìm kiếm người mắc kẹt