Hiểu đúng và sử dụng đúng thực phẩm chức năng trong ngành sinh lý

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, dòng sản phẩm chức năng trong ngành này phong phú về cả số lượng và chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Người tiêu dùng cần hiểu đúng và đủ để sáng suốt trong việc lựa chọn sản phẩm để đảm bảo vừa tăng cường sinh lý bền vững vừa đảm bảo sức khỏe.

Hiểu đúng về thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý

Thực phẩm chức năng (tiếng Anh: functional foods) là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến được bổ sung thêm các chất "chức năng". Sở dĩ thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh và phòng ngừa bệnh vì nó có khả năng phục hồi tất cả các cấu trúc tế bào trong cơ thể.

Thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý là những sản phẩm được sản xuất ra với mục đích để giúp hỗ trợ cải thiện các vấn đề về sinh lý cho nam giới hoặc nữ giới. Hầu hết các sản phẩm này đều tập trung vào việc cải thiện nồng độ testosterone - nhân tố quyết định tăng cường nội lực cho phái mạnh. Đây là một giải pháp có hiệu quả nhanh chóng, được đông đảo mọi người lựa chọn sử dụng vì tính tiện lợi của nó.

Sử dụng thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam đúng cách, đúng liều lượng giúp nam giới giữ vững phong độ

Lựa chọn thực phẩm chức năng uy tín và an toàn để sử dụng lâu dài

Các bác sĩ chuyên khoa nam học cũng đã khẳng định rằng, việc sử dụng thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực nói chung cần được chọn lọc và sử dụng giới hạn. Bởi một số sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, giá thành rẻ có thể gây ra hệ lụy trực tiếp đến gan và thận.

Do đó, người mua hàng cần phải hiểu rõ về thực phẩm chức năng và tìm hiểu kỹ những điều sau để mua được sản phẩm uy tín, chất lượng và an toàn cho sức khỏe: Sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, công bố rõ ràng về thành phần/công thức; Sản phẩm có nguồn gốc, hạn sử dụng, có cam kết về độ an toàn, tác dụng phụ…; Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tại các nhà máy uy tín; Được cấp giấy phép của Bộ Y tế; Thời gian sản phẩm lưu hành trên thị trường; Số lượng khách hàng đã sử dụng và đánh giá về sản phẩm; Thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng rõ ràng, chi tiết.

Gen X - Dòng sản phẩm trọn niềm tin của phái mạnh

Dựa vào cơ chế về cấu trúc tế bào của dương vật của nam giới, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích các thành phần cần thiết để thúc đẩy sinh lực phái mạnh. Thành phần chính của Gen X là các thảo dược từ tự nhiên được chứng minh an toàn cho sức khỏe và hiệu quả cải thiện sinh lý nam: Dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, cao hàu, cao nhân sâm, sâm cau, bạch cương tàm, Immune – now, L-carnitine, đông trùng hạ thảo…

Sự kết hợp giữa các thành phần này có tác dụng kích thích tiết tố nội sinh tăng cường ham muốn tình dục, trong các trường hợp xuất tinh sớm, thời gian quan hệ ngắn, rối loạn cương dương hay đấng mày râu đang trong thời kỳ mãn dục. Đồng thời, làm tăng số lượng, kích thước và khả năng di chuyển của tinh trùng hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn.

Gen X được sản xuất tại nhà máy Genphar – Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của Việt Nam

Được nghiên cứu và ra đời bởi Công ty Cổ phần quốc tế GOB và nhà máy Genphar, Gen X được sản xuất dưới dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP. Tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn bắt buộc cần có với một doanh nghiệp sản xuất dược phẩm với mục đích đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng và an toàn. Một người tiêu dùng bình thường không thể phát hiện (thông qua khứu giác, xúc giác, hay cảnh báo) là một sản phẩm thuốc có an toàn hoặc hiệu quả hay không. Trong khi GMP yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm các yếu tố sản xuất đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm thuốc được cung ứng ra thị trường. Các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn của GMP, không chỉ quy mô sản xuất mà còn là cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, con người và quy trình quản lý… người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm.

Với hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Gen X đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, đến khâu sản xuất và hoàn thiện sản xuất, giúp đem lại sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay người sử dụng.

Đối tượng sử dụng Gen X Nam giới cần hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hiệu quả bền vững lâu dài Những người đang cần điều trị tình trạng vô sinh, hiếm muộn do tinh trùng yếu Phái mạnh muốn tăng cường sự sung mãn và sức khỏe một cách toàn diện nhất Nam giới muốn làm chậm quá trình mãn dục sau tuổi 35 đến 40.