Hai nữ sinh mất tích sau khi xin gia đình đi học thêm

ANTD.VN -Không thấy con về nhà, gia đình 2 nữ sinh Thương và Ngân gọi điện nhưng không liên lạc được. Gia đình sau đó trình báo công an để tìm kiếm.

Ngày 14-3, Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nữ sinh trên địa bàn mất tích theo trình báo của gia đình nạn nhân.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 14h ngày 13-3, Nguyễn Kim Ngân (SN 2004) trú xã Khánh Hợp và Nguyễn Thị Thương (SN 2004) trú xóm 3, xã Nghi Thịnh xin bố mẹ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Cửa Lò để học thêm.

Em Kim Ngân cùng mẹ (ảnh do gia đình cung cấp)

Khoảng 17h cùng ngày, không thấy Ngân với Thương về nên bố mẹ gọi điện nhưng không liên lạc được. Chờ mãi không thấy thông tin gì, gia đình 2 nữ sinh đã đến trường tìm nhưng không được.

Quá lo lắng, gia đình đã lập tức trình báo lên Công an xã Khánh Hợp để nhờ tìm kiếm. Sáng 14-3, anh Nguyễn Khắc Giang (bố của nữ sinh Ngân) cho biết, hiện anh đang vào Công an tỉnh Nghệ An làm đơn trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Anh Giang cho biết, từ chiều và đêm qua đến sáng nay, gia đình đã đi tìm kiếm những nơi cháu đã đến và có thông tin về cháu nhưng vẫn không có tin gì.

Cũng theo anh Giang, qua tìm hiểu thì cháu Thương người đi cùng Ngân đã có lần tự ý rời nhà đi đến nhà bạn cách xa vài chục km ở TP. Vinh. Đêm qua gia đình đã lên khu vực này tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục đi đến nhà bạn bè của 2 nữ sinh này để tìm kiếm.