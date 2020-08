Hà Nội tuyển sinh đầu cấp: Còn chưa đến 20% học sinh các lớp chờ tuyển sinh trực tiếp

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đến 24h ngày 09/8/2020, công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đã kết thúc.

Theo đó, số lượng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đạt 123.781 hồ sơ (đạt 83,3% chỉ tiêu phân tuyến)



Số lượng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 đạt 97.779 hồ sơ (đạt 80,1% chỉ tiêu phân tuyến)

Ngoài ra, số lượng xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 đạt 61.356 hồ sơ (đạt 92.84% chỉ tiêu tuyển sinh công lập)



Đối với tuyển sinh trực tuyến trẻ mầm non 5 tuổi bổ sung vào trường mầm non cũng đã có gần 10.000 phụ huynh quan tâm đăng ký; đây là hình thức đăng ký tự do không qua mã học sinh.

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến HanoiEdu đã được ghi nhận là vận hành rất ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng, thân thiện với người dùng, đặc biệt cùng với ứng dụng SmartCity việc theo dõi, tra cứu kết quả tuyển sinh cũng như thay đổi, cập nhật lại mật khẩu của các học sinh được thực hiện hoàn toàn chủ động một cách dễ dàng.

Hà Nội đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến đáp ứng mục tiêu giảm thủ tục hành chính và góp phần phòng chống lây lan dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Từ ngày 13/8 đến 15/8, các trường tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp để phục vụ phụ huynh không có điều kiện về công nghệ thông tin, đồng thời tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển.



Đánh giá về công tác tuyển sinh trực tuyến, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020-2021 là năm thứ năm Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; lần thứ hai Hà Nội áp dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân Thủ đô, nhất là trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.