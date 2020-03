Hà Nội: Tối và đêm 16-3, nhiều quán karaoke "cửa đóng then cài", thông báo tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của PV Báo ANTĐ trong riêng buổi tối và đêm 16-3, việc chấp hành của nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Đống Đa, khá nghiêm túc.

Cụ thể, tại các trục phố Xã Đàn, Đê La Thành, Thái Thịnh... vốn được biết đến là những địa điểm vui chơi tấp nập của giới trẻ Hà Nội, rất nhiều quán karaoke trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Các biển hiệu tắt đèn, cửa quán dán thông báo tạm dừng hoạt động. Một số quán đã cho nhân viên nghỉ từ ngày 15-3, chỉ giữ lại nhân viên bảo vệ trông coi.

Tổ công tác Công an quận Đống Đa rà soát địa bàn, kiểm tra hoạt động của các quán karaoke

Điển hình như quán karaoke ở 300 Xã Đàn, vốn từng tấp nập với gần 10 phòng hát lớn nhỏ, nhưng giờ đã đóng cửa im ỉm cả ngày. Ông Phạm Văn Hưởng (quê quán Hương Yên, tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa), nhân viên bảo vệ quán karaoke cho hay: “Từ ngày xuất hiện dịch Covid-19, lượng khách đến quán giảm 60-70%, có hôm quán chỉ duy trì được 1-2 phòng, thực sự không đủ trả chi phí tiền điện. Chúng tôi nhận được thông tin về việc lãnh đạo Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động từ đêm ngày 14-3, và đã tuân thủ chấp hành".

Vẫn theo ông Hưởng, cách đây khoảng 3 tuần, Công an quận Đống Đa và cán bộ cơ sở đã đến gặp gỡ chủ quán karaoke, tuyên truyền vận động tạm đóng cửa để phòng dịch, chờ khi ổn định sẽ quay lại hoạt động. Chủ cơ sở đã áp dụng nhiều biện pháp như khử trùng, yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch, thường xuyên vệ sinh tay nắm cửa, trang bị “mũ” chụp cho micrô để phát cho khách...Tuy nhiên, việc kinh doanh vẫn rất khó khăn do lượng khách giảm.

Nhiều quán karaoke đã đóng cửa, chỉ để lại bảo vệ trông coi, bảo quản tài sản

Tại quán karaoke "5 Sao" ở 96 phố Thái Thịnh, nơi nổi tiếng là quán hát quy mô nhất quận Đống Đa, chúng tôi đọc được thông báo in trên khổ giấy lớn: “Xin trân trọng thông báo lịch tạm dừng hoạt động: Để chung tay góp phần đầy lùi sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid 19) gây ra, Karaoke 5 Sao xin trân trọng thông báo lịch tạm dừng hoạt động thời gian từ ngày 15/3/2020 đến 31/3/2020…”.

Những thông báo được in khổ lớn về việc tạm dừng hoạt động được dán ngay trước của quán karaoke

Trên địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa có 5 quán karaoke dọc tuyến đường Xã Đàn và lân cận, tuy nhiên, theo Đại úy Vũ Hải Quỳnh, Trưởng Công an phường Phương Liên: “Ngay từ ngày 14-3, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn đã chủ động thanh toán tiền lương và cho nhân viên nghỉ làm để phòng dịch. Hầu hết các chủ kinh doanh đều tự có ý thức chấp hành chủ trương chung của nhà nước nhằm chung tay phòng chống dịch cùng cộng đồng. Một số trường hợp do còn khó khăn trong việc xử lý thuê mặt bằng, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động chủ cơ sở khắc phục”.

Hầu hết các chủ cơ sở tự giác, chủ động tạm dừng hoạt động để chung tay phòng dịch vì cộng đồng

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa: “Trên địa bàn quận hiện có 61 cơ sở kinh doanh massage, 51 quán karaoke và 1 quán bar. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phường tổ chức rà soát, điều tra cơ bản nắm hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động chủ cơ sở chấp hành yêu cầu tạm đóng cửa để phòng dịch”.

Trước đó, từ ngày 25-2, Công an quận Đống Đa đã tham mưu cho UBND quận kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: thành lập các tổ công tác liên ngành tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân không tụ tập nơi đông người, hạn chế đến các nơi vui chơi giải trí như quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke; đồng thời chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh phòng chống dịch.

Lực lượng Công an quận cũng đã chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường tạm thời ngừng hoạt động để phòng dịch bệnh, vì sự an toàn chung của cộng đồng. Việc tuyên truyền, giám sát sẽ được Công an quận Đống Đa phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai quyết liệt trong thời gian tới.