Hà Nội: Sáng kiến của Công an cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống Covid-19

ANTD.VN - Từ đặc thù địa bàn có nhiều tuyến giao thông đông lưu lượng phương tiện và người dân vãng lai, Công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở biện pháp tuyên truyền thiết thực, sinh động.

Thiếu tá Phan Tắc Tuân – Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi cho biết, trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an phường đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc phường, xây dựng kế hoạch tuyên truyền – hành động, do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, huy động cán bộ các lĩnh vực chức năng cùng vào cuộc.

Tổ tuyên truyền của phường Nguyễn Trãi sử dụng xe đạp để lan tỏa những thông điệp phòng chống Covid-19 đến người dân

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền – truyền thông tình hình dịch bệnh Covid-19 qua loa truyền thanh, qua các buổi họp, hội nghị khu dân cư và phát tờ rơi, Công an phường đã huy động 10 xe đạp chuyên dụng của tổ Cảnh sát khu vực, để phục vụ các tổ công tác thực hiện tuyên truyền lưu động.

Đại diện các ngành, đoàn thể vào từng ngõ, phố trên địa bàn để tuyên truyền

Trên cơ sở đánh giá kỹ thời điểm lưu lượng người, phương tiện lưu thông đông trên các tuyến đường, 10 tổ tuyên truyền lưu động của phường Nguyễn Trãi trao tận tay người dân những chiếc khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, và khuyến cáo cách thức phòng ngừa lây lan virus dịch bệnh.

Hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, là bản nhạc vui nhộn, lạc quan của bài hát “Ghen Cô vy”, phát ra từ chiếc loa gắn trên xe của mỗi tổ lưu động.

“Mỗi chiếc khẩu trang, mỗi lọ nước sát khuẩn đến tay người dân, là chúng tôi lại có thêm niềm vui. Bởi, chí ít mình đã được góp sức tham gia chuyển tải thông điệp giữ gìn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đến cộng đồng”, chỉ huy Công an phường Nguyễn Trãi tâm sự, và cho biết, công tác tuyên truyền - hành động sẽ được thực hiện bền bỉ trong nhiều ngày tới, với nhiều sáng kiến mới. Trước mắt, phường Nguyễn Trãi đã trích “Quỹ vì người nghèo” để mua, phát miễn phí xà phòng, khẩu trang đến các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.