Ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại khu vực Hồ Gươm sáng 16-3, khách du lịch nước ngoài khá thờ ơ với việc đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19 Cứ trung bình 4 người thì có 1 người không đeo khẩu trang Tính đến 11 giờ 30 ngày 16-3, Việt Nam có 57 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 9 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam Hình ảnh tại nhà chờ xe buýt khu vực Hồ Gươm có thể đánh giá ý thức của khách du lịch nước ngoài trước dịch bệnh Trong đoàn khách có người đeo, có người không đeo khẩu trang Chúng ta có thể dễ dàng so sánh ý thức của 2 người trong một bức ảnh Bên cạnh những hình ảnh du khách không đeo khẩu trang thì vẫn có những du khách có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh của nước sở tại Trước ngày 16-3, Việt Nam cũng đã thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng Nhiều du khách không khẩu trang vô tư đi lại trên các tuyến phố chính của Thủ đô Ý thức vì cộng đồng cần được học và rèn luyện ở từng người và phải cùng chung tay xây đắp trong thời dịch bệnh Covid-19 Mọi người trên toàn thế giới cũng như Việt Nam đang chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang lan rộng Mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe của nhân loại hiện nay hầu như đều hướng tới việc đối đầu với Covid-19 Những ngày qua công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Nội cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam đang làm rất tốt, mạnh mẽ quyết liệt Chính vì vậy cũng cần sự chung tay đồng thuận của khách du lịch nước ngoài trong công tác phòng chống dịch bệnh Các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú cần tuyên truyền phổ biến cho khách nước ngoài các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng chứ không thể để tình trạng như thế này Cần phải tuyên truyền để du khách buộc phải sử dụng khẩu trang ở các không gian công cộng, như một giải pháp bảo vệ bản thân cũng như an toàn cho cộng đồng Đeo khẩu trang chụp ảnh có lẽ là hình ảnh đáng nhớ mà cặp đôi khách du lịch đến Việt Nam Khi cả nước đang chung tay ngăn chặn dịch lây lan, không thể vì những “lỗ hổng” để virus Corona có cơ hội phát tán vào cộng đồng bởi khách du lịch thiếu ý thức như thế này

