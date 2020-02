Hà Nội: Người đến hoặc đi qua Hồ Bắc, Trung Quốc sẽ được khoanh vùng, cách ly ở Bệnh viện CATP tại Hà Đông

ANTD.VN - TP Hà Nội vừa chỉ đạo, đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố, địa chỉ số 6 đường Văn Phú, quận Hà Đông.

Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã được trang cấp đủ trang thiết bị phòng dịch do nCoV

Ngày 7-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi các sở ban ngành, quận huyện thị xã về việc tăng cường phòng chống dịch do nCov gây ra.

Theo đó, để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đối với những trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.

Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố, địa chỉ số 6 đường Văn Phú, quận Hà Đông; áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly.

Đối với các trường hợp khác, cần thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài;

Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp (liền kề) và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ vệ sức khỏe.

Chủ tịch UBND TP giao Công an Thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất và công tác hậu cần để tổ chức cách ly các trường hợp đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tại Bệnh viện Công an Thành phố.

Công an các quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn, đặc biệt Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn cần rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh nêu trên; phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh Corona (nCoV) lưu trú trên địa bàn; cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết; tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế thực hiện việc giám sát sức khỏe các trường hợp cách ly tại cộng đồng, lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc người bị cách ly và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện, thị xã trên địa bàn để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe; Chịu trách nhiệm vận chuyển các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm dịch bệnh nCoV khi có đề nghị phối hợp của các cơ quan; hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh.Đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV…

Sở Giáo dục và Đào tạo lập, gửi danh sách các giáo viên, học sinh đã đi, đến từ vùng có dịch bệnh nCoV về Hà Nội thông báo tới UBND các, quận, huyện, thị xã để phối hợp theo dõi, giám sát sức khỏe.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách những người lao động tại các Doanh nghiệp; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập đến từ vùng có dịch bệnh nCoV thông báo tới Công an Thành phố và UBND các, quận, huyện, thị xã để chỉ đạo theo dõi, giám sát sức khỏe tại nơi ở và nơi lưu trú.

Sở Du lịch chỉ đạo các Công ty du lịch, các khách sạn thông báo kịp thời với Công an xã, phường, thị trấn, cơ quan y tế trên địa bàn các trường hợp đi, đến từ những vùng có dịch bệnh để theo dõi, giám sát sức khỏe.

Các Khu công nghiệp và Chế xuất lập danh sách những người lao động tại các Doanh nghiệp đến từ vùng có dịch bệnh nCoV thông báo tới UBND các, quận, huyện, thị xã và các cơ sờ y tê trên địa bàn để.. theo dõi, giám sát.