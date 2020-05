Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc triển khai sữa học đường giai đoạn 2021-2025

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tính đến tháng 5/2020, toàn thành phố đã có trên 1 triệu trẻ mầm non và học sinh tiểu học được uống sữa hàng ngày, đạt tỷ lệ 91.16%, tăng mạnh so với thời điểm khởi đầu chỉ đạt 64%.

Trong đó, khối mầm non, tiểu học công lập, tỷ lệ trường tham gia là 100%, tỷ lệ trẻ đăng ký uống sữa là 93%; khối ngoài công lập (bao gồm trường mầm non, tiểu học ngoài công lập, hiệp quản, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập) tỷ lệ cơ sở giáo dục đăng ký tham gia mới đạt 86,74%, tỷ lệ trẻ đăng ký tham gia đạt 80,73%.

Sau 2 năm triển khai, hơn 1 triệu học sinh Hà Nội được thụ hưởng sữa học đường

Từ tháng 2/2020 đến nay, toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, học sinh phải nghỉ học tại trường, do đó trẻ em mầm non và học sinh tiểu học không được uống sữa. Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk giải quyết lượng sữa tồn đọng trong các nhà trường khi học sinh phải nghỉ học đột xuất do dịch bệnh và tiếp tục triển khai khi học sinh đi học trở lại.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai Chương trình Sữa học đường vẫn còn một số hạn chế, chẳng hạn: Tỷ lệ học sinh đăng ký tham gia khối ngoài công lập chưa cao; tỷ lệ tham gia chưa đồng đều giữa quận và huyện, tỷ lệ còn thấp ở những quận có nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập, vùng ven, dân số biến động cơ học lớn; Chương trình Sữa học đường năm 2018, 2019 vẫn còn gần 10% cơ sở giáo dục chưa tham gia và trên 102.000 trẻ trong diện thụ hưởng chưa được uống sữa…

Để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao Chương trình Sữa học đường, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị từ thành phố đến địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về Chương trình Sữa học đường để phụ huynh học sinh nắm rõ.

Giám đốc Sở cũng nêu cao trách nhiệm của các nhà trường trong công tác truyền thông; các đơn vị tiếp tục rà soát việc thực hiện công tác này. Ngoài ra, cần tiếp tục phối hợp nhịp nhàng hơn cũng như cải tiến phương thức thực hiện khoa học từ việc đặt hàng, bàn giao sữa, cho học sinh uống sữa, đảm bảo an toàn chất lượng sữa... Các phòng GD-ĐT tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm rút kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện, tránh sự cố xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh…

Ông Chử Xuân Dũng cho biết, ngành GD-ĐT đã lấy ý kiến và căn cứ nguyện vọng của phụ huynh học sinh cùng các nhà trường để đề xuất UBND Thành phố xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2020 - 2025.