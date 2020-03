Ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 7-3 nguồn hàng hóa đều dồi dào không như những thông tin trên mạng xã hội đồn đoán hết hàng

VinMart Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy) các mặt hàng như mì tôm tràn ngập trên kệ Big C Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) các mặt hàng thực phẩm cũng đầy trên kệ hàng Các nhân viên bán hàng bổ sung đồ trên kệ hàng Người dân bình thản mua chọn đồ tươi ngon về cho gia đình Những loại rau củ quả tươi mới cũng được bổ sung đầy ắp tại quầy VinMart Hoàng Đạo Thúy (Trung Hòa, Nhân Chính) nhiều rau xanh được bày bán Những mặt hàng rau quả, thực phậm được niêm yết rõ ràng thậm chí còn giảm giá Sáng ngày 7-3, do lo ngại thái quá cũng như do một số tin đồn vô căn cứ trôi nổi trên mạng xã hội về việc Hà Nội xuất hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, một số người dân đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm về tích trữ Lương thực, thực phẩm dồi dào như thế này thì người dân không cần phải mua về tích trữ Từ những mặt hàng gia vị cho đến hoa quả đều có Các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đều khẳng định hàng hóa dồi dào, không lo thiếu Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý

