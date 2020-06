Hà Nội: Cư dân khóc ròng vì phải trả phí nước nóng cao ngất ngưởng

ANTD.VN -Phản ánh tới Báo ANTĐ, anh Dương Huy Hoàng ở căn 1605 chung cư One-18 tại ngõ 298 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, chất lượng dịch vụ tại chung cư này cũng khác xa so với lời quảng cáo có cánh của chủ đầu tư khi rao bán nhà. Bên cạnh đó, nhiều tháng qua gia đình anh thường xuyên phải trả phí sử dụng nước nóng cao ngất ngưởng.

Hoảng hồn nhận hóa đơn nước nóng cao ngang tiền điện

Cũng theo anh Dương Huy Hoàng, về phí nước nóng, tháng 1/2020 gia đình anh phải trả là 731.000 đồng, tháng 2 là 709.000 đồng, tháng 3 là 546.000 đồng, song nước thường xuyên không đủ nóng. Trong khi đó, một hộ gia đình khác ở cùng tầng với số lượng người sử dụng nước tương đương chỉ phải trả 100-200.000 đồng tiền nước/tháng (gồm cả nước nóng, nước sinh hoạt).

Chung cư One-18 ở ngoc 298 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Anh Hoàng đã nhiều lần phản ánh với Ban quản lý chung cư về vấn đề này nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Do quá bức xúc, anh Hoàng không đồng ý đóng phí sử dụng nước nóng tháng 4 thì chỉ 5 ngày sau, gia đình anh bị cắt nước.

Ngay sau đó, anh Hoàng đã đề nghị Ban quản lý tòa nhà cho gia đình lắp bình nóng lạnh để sử dụng thì họ trả lời bằng thông báo với nội dung việc lắp đặt bình đun nước nóng tự phát trong căn hộ sẽ làm vượt quá công suất cho phép của ngành điện cấp cho tòa nhà, ảnh hưởng đến hệ thống chung, quá tải trạm biến áp, vi phạm phê duyệt của Sở Xây dựng Hà Nội. Do đó, Ban quản lý tòa nhà không cho phép lắp bình nóng lạnh trong các căn hộ. Nếu cư dân cố tình lắp đặt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù mọi thiệt hại xảy ra.

Không đồng ý với mức phí cao ngất, gia đình anh Hoàng đã bị cắt nước nóng

“Điều đó đồng nghĩa với việc từ 25/5 đến nay, gia đình tôi (gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ) không có nước nóng sinh hoạt, thường xuyên phải ra nhà họ hàng tắm nhờ. Tôi làm việc đến khuya mới về phải tắm nước lạnh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Điều đáng nói là không chỉ gia đình tôi mà một số hộ khác trong tòa nhà cũng phải trả phí nước nóng lên tới trên 800.000 đồng/tháng như hộ ở căn 1102”– anh Hoàng bức xúc.

Bỗng dưng bị cắt...thang máy

Cũng theo anh Hoàng, chủ đầu tư chung cư One-18 là Công ty CP đầu tư và phát triển kinh doanh. Ngay sau khi vào ở, khi phát hiện những bất cập liên quan chất lượng xây dựng và dịch vụ, người dân đã phản ánh nhưng đến thời điểm hiện tại,dù chung cư One-18 đã đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, chủ đầu tư vẫn chưa một lần tổ chức gặp mặt, đối thoại với người dân.

Do vậy, cuối tháng 9/2019 cư dân tại chung cư đã tự tổ chức cuộc họp thống nhất bầu ra Ban đại diện lâm thời với 7 thành viên, trong đó ông Phạm Hoàng Hà là Trưởng ban thay mặt cư dân làm việc với chủ đầu tư, chính quyền và các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân.

Phòng sinh hoạt cộng đồng thường xuyên khóa cửa im ỉm

Do chất lượng dịch vụ không đúng như cam kết nên Ban đại diện lâm thời đã làm đơn gửi chủ đầu tư giảm phí dịch vụ 50% từ tháng 2-tháng 5/2019, yêu cầu chủ đầu tư đền bù, hỗ trợ người dân về việc thi công sàn căn hộ sai hợp đồng, xem xét phí trông giữ xe ô tô 1,8 triệu đồng/xe/tháng là quá cao so với mặt bằng chung, bàn giao thiết bị và phòng sinh hoạt cho cư dân. Bên cạnh đó, cư dân cũng đề nghị chủ đầu tư có cam kết bằng văn bản đối với nhiệt độ nước nóng trung tâm phải ở mức tối thiểu 65 độ C nếu tiếp tục thu phí 77.000 đồng/m3.

Tuy vậy theo ông Hà, đáng buồn là hầu hết các kiến nghị trên đều không được chủ đầu tư quan tâm giải quyết. Không chỉ cắt nước nóng, một số gia đình không đồng tình với mức phí dịch vụ, chậm đóng phí cũng bị đơn vị quản lý cắt thang máy, phải leo cầu thang bộ hàng ngày như hộ ở phòng 1612.

Ngoài ra, Công ty CP đầu tư và phát triển kinh doanh cũng có văn bản gửi ông Hà trong đó nhấn mạnh việc ông tự nhận là Trưởng ban – Ban đại diện lâm thời không đúng quy định của pháp luật nên không được sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó mọi kiến nghị của ông với danh nghĩa đại diện cho cư dân không được giải quyết.

Để có thông tin nhiều chiều về sự việc này, chúng tôi đã trực tiếp đến Chung cư One-18 tại ngõ 298 Ngọc Lâm, liên hệ với Ban quản lý đặt lịch làm việc với người có thẩm quyền. Tuy vậy, đã hơn 1 tuần trôi qua chúng tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ đơn vị này. Thiết nghĩ với sự chậm trễ trong cách giải quyết các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh như vậy thì bức xúc của các hộ dân đang sống tại chung cư này cũng là điều dễ hiểu.