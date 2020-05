Hà Nội có 137 ca mắc sốt xuất huyết, chuẩn bị phun hóa chất ở khu vực nguy cơ

Các bệnh viện bổ sung thêm quạt mát ở khu vực khoa Khám bệnh

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 24-5 cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 137 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong.

Bệnh nhân mắc SXH được phân bổ rải rác tại 23/30 quận huyện và 96/579 xã phường, trọng tâm là khu nội thành, khu đông dân cư, nơi có hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Đáng chú ý, một số ổ dịch có nguy cơ gia tăng nhanh như xã Khánh Hà (huyện Thường Tín), xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai)…

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc SXH ở thành phố từ đầu năm đến nay giảm tới 44,6% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiện hiện đã bước vào mùa cao điểm của dịch SXH nên nguy cơ gia tăng trong thời gian tới rất cao.

Trước thực trạng trên, để chủ động phòng chống SXH trong mùa hè năm nay, tới đây Hà Nội sẽ tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh với trọng tâm là triển khai đợt tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ cao.

Ông Khổng Minh Tuấn cho biết, việc phun hóa chất phòng chống dịch SXH có 2 phương án. Thứ nhất là phun tại các khu vực có nguy cơ cao, cụ thể có mật độ muỗi, chỉ số bọ gậy tăng cao. Thứ hai là tại khu vực có bệnh nhân, hay gọi là ổ dịch.

Cũng liên quan đến công tác phòng bệnh, dịch bệnh trong mùa hè, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai các giải pháp phòng chống nắng nóng cho nhân viên và người bệnh.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đủ các phương tiện đảm bảo chống nóng cho người bệnh như bổ sung quạt, bạt che, cấp nước uống miễn phí; có giải pháp hạn chế thời gian chờ đợi của người bệnh; đổi mới, nâng cao thái độ phục vụ người bệnh; không để hoặc giảm đến mức thấp nhất tình trạng nằm ghép.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị tổ chức tập huấn, tập huấn lại sơ cấp cứu nạn nhân bị say nắng, say nóng, đuối nước và các bệnh thường gặp trong mùa hè.

Thực tế trong tuần qua, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng cao. Trong đó, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp vào khám do cháy nắng, bỏng nắng, say nắng, say nóng..