Hà Nội: Cấp cứu người đàn ông hôn mê, phù não vì làm việc ngoài trời nắng

Bệnh nhân hôn mê vì sốc nhiệt được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 25-6, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, mấy ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, ngoài các bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý tim mạch và đột quỵ gia tăng, bệnh viện cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp vào cấp cứu do say nắng say nóng, sốc nhiệt.

Đặc biệt, mới đây các bác sĩ khoa Cấp cứu A9 của bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân nam, trên 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sốc nhiệt.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Chi, khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, qua khai thác bệnh, nam bệnh nhân kể trên đang làm việc trên cánh đồng giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm thì rơi vào tình trạng mệt lả, sốt cao, đau đầu, buồn nôn, choáng váng.

Thời điểm được đưa đến Khoa Cấp cứu A9, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, không tiếp xúc được, sốt trên 41 độ C, mất nước nghiêm trọng. Kết quả chụp phim CT cho thấy bệnh nhân có tổn thương phù não. Các đánh giá xét nghiệm cho thấy rất nhiều rối loạn trong cơ thể.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt do làm việc dưới nhiệt độ cao trong thời gian dài. Sau khi được nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng không tránh khỏi các di chứng về ý thức và vận động về sau.