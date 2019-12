Gừng - gia vị "vàng" cho sức khỏe mùa đông

Gừng – gia vị mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể

Gừng - chất kháng viêm không thể thiếu vào mùa đông

Chống viêm. Viêm nhiễm mãn tính có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn bộ cơ thể như rối loạn tim mạch, tiểu đường, viêm khớp, bệnh Alzheimer, bệnh về đường hô hấp và mắc các bệnh tự miễn. Nếu bị viêm nhiễm, trà gừng là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Gừng có đặc tính chống viêm tuyệt vời, giúp giảm viêm, đau nhức xương khớp cũng như cơ bắp.

Tăng cường miễn dịch. Gừng rất giàu chất giúp tăng cường miễn dịch như gingerols và gingerdiol, có vai trò kháng virus, kháng nấm và kháng khuẩn. Từ đó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cho phép cơ thể chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh.

Cải thiện hệ tiêu hóa. Chất gingerols và shogaol chứa trong gừng giúp tăng hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể. Do đó, gừng hoàn toàn có khả năng cải thiện chức năng tiêu hóa.

Cải thiện lưu thông máu. Nếu bạn bị huyết áp cao, cholesterol cao thì uống nước gừng sẽ giúp chống lại các dấu hiệu này của bệnh tim mạch. Gừng cũng có khả năng làm sạch động mạch từ sự tích tụ mảng bám, ngăn ngừa đột quỵ và đau tim.

Phòng chống ung thư. Với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, sử dụng gừng sẽ giúp ngăn chặn các tế bào ung thư cũng như ngăn chặn sự phát triển, tính di căn của tế bào ung thư. Ăn gừng cũng có khả năng chống lại một số loại ung thư như ung thư gan, tuyến tiền liệt, tuyến tụy, phổi, đại trực tràng, vú, da và bàng quang.

Cải thiện chức năng não. Gừng bảo vệ não khỏi sự căng thẳng, cải thiện chức năng bộ nhớ và nhận thức nhờ khả năng kháng viêm, bảo vệ tế bào. Đây chính là loại gia vị đặc biệt có lợi cho phụ nữ trung niên trong việc nâng cao khả năng nhận thức của họ.

Những người không nên dùng quá nhiều gừng

Người bị bệnh về gan, sỏi mật. Gừng có vị cay nóng, kích thích sự bài tiết của các tế bào gan. Khi mắc các chứng bệnh về gan, nếu ăn hoặc uống nước từ gừng sẽ khiến cho các tế bào gan bị hoại tử. Cùng với đó, tính cay nóng của gừng sẽ làm cho các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật, uống thuốc không thể tiêu hoặc đẩy sỏi ra ngoài được.

Phụ nữ mang thai và cho con bú. Những người đang trong thời kỳ cho con bú cũng không nên ăn gừng. Đôi khi gừng được dùng trong thời gian đầu của thời kỳ mang thai nhằm giảm các triệu chứng buồn nôn, tiết nước bọt và giảm các triệu chứng ngộ độc. Còn trong nửa cuối của thai kỳ nên hạn chế dùng gừng vì nó có thể làm tăng huyết áp gây nguy hiểm cho thai phụ. Trong thời kỳ cho con bú cũng không nên ăn gừng vì nó có thể được bài tiết vào sữa mẹ gây ra chứng mất ngủ ở trẻ em.

Người bị tăng huyết áp, thân nhiệt cao. Người có huyết áp cao thì không thể uống nước gừng, đặc biệt là uống nước gừng vào đúng thời điểm đang lên cơn huyết áp cao. Lúc ấy nước gừng sẽ như chất kích thích làm cho huyết áp tăng cao, từ đó có thể gây vỡ động mạch dẫn đến tai biến... Với những người có thân nhiệt cao, nếu uống nước gừng hoặc ăn thức ăn có gia vị gừng sẽ làm cho thân nhiệt tăng cao hơn.

Người bị viêm loét dạ dày. Đối với người bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, tá tràng không nên ăn gừng, vì trong thành phần của gừng có những chất chủ yếu hoạt động trên các niêm mạc dạ dày, nếu ăn vào sẽ tăng nồng độ acid. Từ đó, các niêm mạc bị kích thích, bào mòn và gây ra những vết loét.

Khi bị say nắng, sốt cao. Trong trường hợp đi nắng về bị say nắng, say nóng tuyệt đối không được dùng gừng. Đặc biệt, với những người có dấu hiệu sốt cao thì tuyệt đối không ăn gừng, vì gừng có tính nhiệt càng làm cho thân nhiệt của người bệnh tăng cao, gây tổn thương các mạch máu, thậm chí xuất huyết.