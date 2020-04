Giữa ‘mùa’ Covid-19, cụ bà 83 tuổi "làm khách quý" 2 ngày tại Công an phường

ANTD.VN - Đang trong phiên tuần tra khép kín địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tiếp nhận cụ bà có dấu hiệu bị lạc.

Nhớ lại thời điểm hôm ấy, ngày 2-4, Thiếu tá Bùi Anh Vũ – Trưởng Công an phường Bạch Mai vui vẻ: “Ban đầu, không ai nghĩ là cụ bà bị lạc. Cụ không quá mệt mỏi, cũng không quá lo sợ, hoảng hốt. Nhưng qua vài câu chuyện, chúng tôi biết là…có vấn đề. Cụ không nhớ được nhà ở đâu; nói được tên người thân, tên mình, nhưng lại không có số điện thoại. Thế nên việc đầu tiên, để an toàn nhất, anh em đã chở cụ về trụ sở Công an phường”.

Anh Khai vui mừng đến đón mẹ tại trụ sở CAP Bạch Mai

Chuyện cụ bà Vũ Thị Lừng (SN 1937) “làm khách quý” tại trụ sở Công an phường Bạch Mai, nếu ở những ngày bình thường thì cũng chỉ là hết sức bình thường. Bởi một hai năm trở lại đây, chỉ huy Công an phường cho biết, năm nào các anh cũng “đón” người bị lạc, từ trẻ nhỏ đến người lớn bị bệnh lý tâm thần. Và lần nào, những cuộc đón tiếp ấy cũng kết thúc có hậu, bằng việc nhanh chóng tìm được thân nhân người bị lạc.

Song lần này có khác chút. Tháng 4 đang là thời điểm mà Công an phường Bạch Mai nói riêng, đang phải đảm trách cả núi việc, để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Gần như đơn vị ngày nào cũng ứng trực 100% quân số mới đảm đương hết những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Căn phòng nhỏ của tổ Cảnh sát hình sự ngay tầng 1 được vun vén lại, nhường chỗ cho cụ Lừng. Cụ bà ăn ít, và cũng ít nói. Thi thoảng anh em hỏi chuyện, cụ bỗng dưng…bật khóc. Song điều các đồng chí Công an lo nhất là diễn biến sức khỏe của bà cụ. Thời tiết mưa rét thất thường, lại lạ nhà, chẳng ai dám nói trước điều gì…

Tất bất giữa cả núi việc ấy, Công an phường Bạch Mai một mặt thông tin, trao đổi đến các địa bàn giáp ranh, đồng thời chủ động khai thác thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của Cảnh sát khu vực. Đồng loạt những biện pháp ấy đã thu được kết quả tích cực: cụ Lừng có con trai là Trần Công Khai (SN 1970, trú phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Phần việc tiếp theo là những cuộc điện thoại trao đổi, xác nhận, và mời thân nhân cụ Lừng đến phường.

“Tôi rất xúc động. Thay mặt mẹ già và các cháu, xin cảm ơn các đồng chí Công an. Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Xin chúc các anh sức khỏe, hạnh phúc, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân”, anh Khai bày tỏ trong lá thư được gửi đến Công an phường Bạch Mai, sáng 5-4.