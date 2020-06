Giao trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy cho Công an 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tổ chức triển khai việc thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với Công an cấp xã, thị trấn.

Công an huyện Gia Lâm đang thực hiện Công văn số 1303/CAHN-PV01-PC07 ngày 19/02/2020 của Công an Thành phố Hà Nội về việc thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với Công an cấp xã và Quyết định số 1894/QĐ-CAHN-PV01-PC07 ngày 05/03/2020 của Công an TP Hà Nội về ban hành Quy định phân cấp tạm thời trong công tác PCCC và CNCH của Công an TP Hà Nội.

Công an xã có thể lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC đối với một số cơ sở

Nhằm hướng dẫn cho lực lượng Công an xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, Công an huyện Gia Lâm giao Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thành lập các tổ công tác trực tiếp làm việc với Công an của 22 xã, thị trấn trên địa bàn, để hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với Công an cấp xã như: Công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là cơ sở, khu dân cư tiềm ẩn nguy hiểm về cháy, nổ; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH ở địa bàn quản lý theo khoản 2 - Điều 56 - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm làm việc với Công an xã Ninh Hiệp

Công an huyện Gia Lâm đã trực tiếp mở hồ sơ đối với từng thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư; nhà ở hộ gia đình với mục đích để ở; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở ngoài phụ lục I - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của của cấp trên trong việc tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật, không để tình trạng cơ sở hoạt động “chui”; kinh doanh “không phép, trái phép”, cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; kịp thời thông báo cho UBND cùng cấp và các lực lượng liên quan tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm; Tổ chức huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ PCCC, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH; phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng và tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH; Tiếp nhận thông tin các vụ việc liên quan đến cháy, nổ, sự cố trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại chỗ, tổ chức công tác PCCC và CNCH và thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Quá trình tổ chức, triển khai, Công an huyện Gia Lâm đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công an các xã, thị trấn đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; Đồng thời yêu cầu Công an các xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH tại cơ sở, góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn huyện Gia Lâm.