Giao kết đảm bảo an ninh nông thôn địa bàn huyện Mê Linh

ANTD.VN - Nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, Đoàn thanh niên Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công an các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tổ chức lễ ký giao kết đảm bảo an ninh nông thôn đối với 2 xã Vạn Yên và Thanh Lâm (Mê Linh).

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, nhằm phát huy vai trò xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Thủ đô, về việc "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.



Với mục tiêu xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế nông thôn tại xã Vạn Yên và xã Thanh Lâm, Đoàn thanh niên Công an huyện Mê Linh chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên các Phòng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ đã tổ chức lễ ký giao kết đảm bảo an ninh nông thôn.

Đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Tại lễ ký kết, các đơn vị đã thảo luận, thông qua tình hình thực tế địa bàn, các đơn vị đã thống nhất nội dung ký kết tập trung vào một số công tác trọng tâm là: Phối hợp trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền xã, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các phong trào cách mạng ở địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải ở cơ sở; phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng chung sức xây dựng kinh tế nông thôn, nhằm tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ sở gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị tham gia ký giao kết trao tặng sân chơi tại thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên

Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời có biện pháp giải quyết, đồng thời tham mưu đề xuất để giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT cũng như khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi ký giao kết, các tổ công tác đảm bảo ANNT đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử "Bốt Mai Khê" và "Nghĩa trang liệt sỹ" xã Vạn Yên. Đoàn Thanh niên các đơn vị cũng trao tặng 5 suất quà cho gia đình liệt sỹ, thương - bệnh binh, và tặng 1 sân chơi cho đoàn viên thanh, thiếu niên tại thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên với tổng trị giá 30 triệu đồng.