Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định cung ứng điện đầy đủ phục vụ nhân dân dịp hè

Dự báo nhu cầu sử dụng điện theo dự báo từ đầu năm 2020 sẽ tăng khoảng 9,7% đến 10%

Sáng 6-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố.

1.200 cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động vì Covid -19

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố 4 tháng đầu năm đạt 88.275 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán (cùng kỳ đạt 32% dự toán), bằng 98,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4.329 triệu USD, giảm 4,7% cùng kỳ.

Trong tháng 4, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 35,5 nghìn lượt khách, giảm 98,4% cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước; Công suất trung bình khối khách sạn trong tháng 4/2020 ước đạt khoảng 12.8%, giảm 10.6% so với tháng 3/2020 và giảm 61.8% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch cho biết trong tháng 4 do ảnh hưởng dịch COVID-19, khách du lịch chủ yếu còn lại trong các cơ sở lưu trú (chỉ còn lại 1,5%). So với cùng kỳ, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay khách nội địa chỉ đạt 8,1%.

Với tác động của dịch Covid -19, có 1.200 cơ sở lưu trú đã thông báo tạm dừng hoạt động; trước ngày 30/4, 1/5 có 1.364 doanh nghiệp lữ hành ngừng hoạt động, lượng lao động trong nhóm này có khoảng trên 35.000 người không có việc làm. Sở Du lịch xác định từ nay đến cuối năm chủ yếu là kích cầu du lịch nội địa.

Rà soát, phân tuyến tuyển sinh đầu cấp

Tại hội nghị, trước tình hình nắng nóng dự báo có thể kéo dài, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết, nhu cầu sử dụng điện theo dự báo từ đầu năm 2020 sẽ tăng khoảng 9,7% đến 10%. Tuy nhiên, ông Thăng khẳng định: “Nhu cầu điện trong mùa hè của thành phố hoàn toàn có thể đáp ứng được song trong quá trình sử dụng phải tránh để xảy ra sự cố đường dây, trạm cung cấp để bảo đảm phục vụ nhân dân”.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, sang tuần tới tiếp tục cấp mầm non, tiểu học sẽ quay lại trường. Do đặc thù lứa tuổi nên Sở đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, có kịch bản chuẩn bị chu đáo, phân công cán bộ, giáo viên tại các khu vực để chuẩn bị chu đáo đón trẻ đến trường.

Để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp, cụ thể là lớp 1, lớp 6, Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã điều tra, rà soát, phân tuyến tuyển sinh hợp lý, không để tình trạng trường thì quá tải, trường không tuyển đủ học sinh.