Giải pháp tăng cường miễn dịch, phòng bệnh mùa đông

Việc luyện tập không những giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ đào thải độc tố

Ăn uống lành mạnh



Một trong những cách dễ nhất để tăng cường hệ miễn dịch là ăn các loại thực phẩm lành mạnh. Bạn nên ăn thực phẩm tự nhiên, giàu chất dinh dưỡng và vitamin. Thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến có hại và có thể làm suy giảm hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong ấm là một cách cải thiện miễn dịch. Nó không những làm ấm cơ thể mà còn tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể thải độc. Bởi nước chanh mật ong có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều dưỡng chất khác cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Trà gừng

Trà gừng được biết là tăng sản xuất tế bào T, là một thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ của nó làm giảm thiệt hại của các gốc tự do trong cơ thể. Trà gừng là một liệu pháp tự nhiên giúp cân bằng các chức năng của hệ thống miễn dịch và giúp nó hoạt động hiệu quả.

Tỏi

Tỏi tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch trong cơ thể chúng ta. Nó có chứa lưu huỳnh, rất giàu chất chống vi khuẩn , làm tăng hoạt động của bạch cầu, giúp chúng chống lại bệnh tật tốt hơn.

Hạn chế rượu, thuốc lá

Rượu làm hỏng khả năng chống viêm và để vi khuẩn xấu xâm nhập vào cơ thể. Nó làm giảm số lượng tế bào T và làm cho cơ thể không miễn dịch với các mầm bệnh. Hút thuốc làm yếu hệ thống miễn dịch và ức chế khả năng chống lại bệnh tật. Khói thuốc ảnh hưởng đến mức ôxy của cơ thể, tạo ra những biến chứng khác nhau.

Bổ sung đầy đủ vitamin C

Vitamin C là một vitamin tuyệt vời cho cuộc chiến chống cảm lạnh. Trái cây và rau tươi giàu vitamin C hơn các loại nước ép. Cam, kiwi, rau xanh và quả mọng là nguồn thực phẩm giàu vitamin C.

Uống nhiều nước

Điều quan trọng là giữ cơ thể của chúng ta đủ nước để nó hoạt động bình thường. Nước cũng đảm bảo rằng máu sẽ mang ôxy đến tất cả các tế bào, cải thiện hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nước giúp tẩy sạch các chất độc từ cơ thể để tăng cường hệ miễn dịch.

Uống trà xanh

Chất chống oxy hóa trong trà xanh tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tăng số lượng tế bào T trong cơ thể. Trà xanh cũng có đầy đủ EGCG là polyphenol và chất oxy hóa và chống viêm có nhiều tác dụng chữa bệnh.

Tập thể dục đều đặn

Việc luyện tập không những giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ đào thải độc tố, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần tập thể dục để có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Tránh căng thẳng

Khi bị stress, cơ thể không thực hiện đúng chức năng của nó và làm suy yếu hệ miễn dịch. Sự căng thẳng kéo dài gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng do hậu quả của miễn dịch kém.

Ngủ đủ giấc

Ngủ là yếu tố quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hệ miễn dịch. Nếu cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe đi xuống, bạn có thể dễ nhiễm bệnh hơn. Cơ thể bạn cần được ngủ và nghỉ ngơi để được trẻ hóa. Bạn nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm để có một hệ miễn dịch khỏe mạnh.