Giải pháp giảm đau đông y chuyên biệt mới cho người bị đau

Tìm hiểu về tình trạng bị đau nhức

Theo thống kê trên thế giới, ước tính khoảng 20% người trưởng thành bị đau và mỗi năm lại có thêm 10% số ca bị đau mạn tính. Không chỉ giới hạn ở người lớn, tỷ lệ đau mạn tính ước tính ở trẻ em và thanh thiếu niên là 25% và 1/3 trong số đó được đánh giá là đau nghiêm trọng. Như vậy, đau là triệu chứng rất phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động hàng ngày, đời sống xã hội và công việc. Không chỉ có vậy, vấn đề này còn đặt ra gánh nặng kinh tế đáng kể cho người bệnh, các dịch vụ y tế và xã hội. Trước thực trạng đó, nhu cầu sử dụng các loại thuốc giảm đau cũng ngày một tăng cao.

Đau nhức là triệu chứng phổ biến

Thuốc giảm đau có mấy loại?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc giảm đau được phân thành 3 nhóm dựa trên tác dụng dược lý và hiệu quả điều trị như sau:

- Thuốc giảm đau nhóm I: Bao gồm các loại thuốc không opioid như paracetamol, acid acetylsalicylic (aspirin) và thuốc chống viêm không steroid (gọi tắt là các NSAIDs) như ibuprofen. Các thuốc nhóm này thường được dùng để điều trị cơn đau nhẹ đến trung bình.

- Thuốc giảm đau nhóm II: Bao gồm các thuốc opioid yếu như codein và tramadol, thích hợp điều trị các cơn đau cường độ trung bình. Thuốc thường được bán trên thị trường kết hợp với một thuốc giảm đau ngoại biên.

- Thuốc giảm đau nhóm III: Bao gồm các thuốc opioid mạnh như morphin dùng trong điều trị cơn đau nghiêm trọng, dữ dội và/hoặc không có đáp ứng với thuốc giảm đau nhóm I và nhóm II.

Thuốc giảm đau có nhiều loại khác nhau

Thuốc giảm đau được dùng trong những trường hợp nào?

Các chuyên gia cho biết, thuốc giảm đau là loại thuốc được sử dụng để trị cơn đau có thể xuất phát do chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh lý. Thuốc giúp ngăn ngừa tín hiệu đau từ não bộ, bao gồm nhiều loại khác nhau, phù hợp đối với từng cơn đau riêng biệt. Những trường hợp có thể được chỉ định sử dụng thuốc giảm đau đó là:

- Đau đầu.

- Đau các khớp xương.

- Đau bụng kinh.

- Đau lưng do một số bệnh như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm.

- Đau cơ.

- Chuột rút hay bong gân.

- Đau do chấn thương hay sau khi phẫu thuật, sinh đẻ.

- Đau trong ung thư.

- Đau sau đột quỵ.

- Đau sau zona thần kinh.

Một số biện pháp cải thiện cơn đau không dùng thuốc

Nhiều người có tâm lý lo sợ khi sử dụng thuốc giảm đau bởi có thể gây ra một số tác dụng phụ cho sức khỏe nên đã thử áp dụng một số cách cải thiện những cơn đau nhức sau đây:

Chườm nóng

Sức nóng giúp tăng cường lưu lượng oxy, chất dinh dưỡng đến vùng bị đau và ngăn chặn các tín hiệu đau do não gửi đến. Do đó, khi cảm thấy đau, hãy thử chườm nóng vùng bị đau nhé.

Massage

Massage cũng là một trong những phương pháp giảm đau tự nhiên hiệu quả. Một vài động tác massage toàn thân sẽ giúp lưu thông máu tốt hơn và tăng giải phóng endorphin - một loại hormone giảm đau tự nhiên của cơ thể.

Tập thể dục thường xuyên

Các chuyên gia cho biết, hormone endorphin - một chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể được sinh ra khi chúng ta tập thể dục. Hormone này có tác dụng tương tự như thuốc giảm đau, nhờ vậy phản xạ đau được kìm hãm không truyền lên não. Do đó, phương pháp này còn giúp làm dịu bớt sự căng thẳng, lo âu và trầm cảm cho người bệnh.

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện cơn đau nhức

Các chuyên gia cho biết: Trong mỗi biện pháp điều trị gần như đều có sự song hành đông - tây y để mọi người thêm nhiều lựa chọn. Với điều trị đau, từ lâu các thuốc giảm đau tây y đã trở thành độc quyền trong tủ thuốc của mỗi gia đình, bởi vì một lý do đơn giản là gần như không có loại giảm đau đông y an toàn nào để lựa chọn. Các biện pháp tự nhiên nêu trên mặc dù cũng mang lại hiệu quả tích cực và an toàn nhưng đòi hỏi người mắc phải thực hiện kiên trì, đều đặn trong thời gian dài. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có giải pháp giúp giảm đau an toàn, hiệu quả và đảm bảo tính tiện lợi trong sử dụng.