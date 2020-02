Giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy khu nhà ở của sinh viên trong đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h30’ ngày 11-2 tại khu nhà ở sinh viên nằm ở số 68 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.



Vào thời điểm trên, đám cháy bất ngờ bùng phát ở phòng kỹ thuật ở tầng 5 và nhanh chóng lan ra các tầng khác. Khói đen nhanh chóng bao trùm hành lang từ tầng 5 đến tầng 9 khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Xe chuyên dụng được điều đến hiện trường để chữa cháy (ảnh công an cung cấp)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời triển khai chữa cháy.

Nhiều người hốt hoảng khi vụ hỏa hoạn xảy ra (ảnh công an cung cấp)

Xác định có nhiều người đang bị mắc kẹt phía trên nên lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các đội hình cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người mắc kẹt.

Tại khu vực tầng 8 của tòa nhà, lực lượng chức năng đã phát hiện có 7 người bị mắc kẹt, và tiến hành đưa các nạn nhân đến nơi an toàn. Vụ cháy đã được lực lượng chức năng không chế ngay sau đó.

Nhiều vật dụng cháy rụi khi ngọn lửa được khống chế (ảnh công an cung cấp)

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 12h17’ ngày 11-2, một vụ cháy cũng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh nội thất, đồ chơi trẻ em, xe máy, xe đạp điện... đóng tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu từ khu vực tầng 2 của cửa hàng này, rồi lan sang các vật dụng, hàng hóa xung quanh rồi bùng lên cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, đã chỉ đạo 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Con Cuông, triển khai các đội hình chữa cháy. Đồng thời, giúp người dân di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.

Sau khoảng 15 phút từ khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.