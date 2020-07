Ép người yêu phá thai vì muốn lựa chọn giới tính bị phạt tới 12 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Thị Thu trả lời:

Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội

Khoản 1 Điều 44 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân quy định, phụ nữ được quyền nạo, phá thai theo nguyện vọng. Bên cạnh đó, Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi. Mặt khác, Điều 40 Luật Bình đẳng giới cũng quy định, việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi là một trong những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế.

Mọi hành vi nạo phá thai đều vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Như vậy, hiện nay, pháp luật chỉ quy định phụ nữ chỉ được phá thai khi có nguyện vọng và không vì lựa chọn giới tính thai nhi. Mọi hành vi phá thai để lựa chọn giới tính đều sẽ vi phạm pháp luật. Nếu người yêu của bạn bạn ép cô ấy phá thai này vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi thì có thể bị xử phạt hành chính.



Theo Điều 84 Nghị định 176.2013/NĐ-CP, nếu một người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng các hành vi vi phạm pháp luật để ép người yêu của mình phải phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thì sẽ bị phạt tiền các mức: Từ 5 - 7 triệu đồng: Dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; Từ 7 - 10 triệu đồng: Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; Từ 10 - 12 triệu đồng: Dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.