Đưa kiến thức, kỹ năng đảm bả0 an toàn giao thông về xã

Hội nghị tuyên truyền pháp luật giao thông tại xã Phù Đổng, sáng 28-6

Nằm trong Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020, được xây dựng – triển khai ngay từ đầu năm, sáng 28-6, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, UBND xã Phù Đổng và Công ty Honda motor Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 400 người dân trên địa bàn xã Phù Đổng.

Đoàn viên thanh niên làm bài kiểm tra kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn

Nhiều hoạt động thiết thực cũng đã được ban tổ chức tiến hành, như thay dầu miễn phí cho khoảng 300 xe mô tô của người dân trên địa bàn xã Phù Đổng; phát hàng trăm tờ rơi, cẩm nang phòng chống tai nạn giao thông do uống rượu bia; tổ chức cho Đoàn thanh niên xã tham gia làm bài kiểm tra kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.

Chỉ huy đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Gia Lâm cho biết, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong ngày 28-6 tại địa bàn xã Phù Đổng, nằm trong mục tiêu chung mà Công an huyện hướng đến, đó là thường xuyên, liên tục, kiên trì công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tạo thành phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa giao thông”; duy trì kỷ cương, nề nếp trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, hướng tới môi trường giao thông “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”.

“Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020” đã được chỉ huy Công an huyện Gia Lâm xác định, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, Công an các xã. Vừa là lực lượng trực tiếp thực hiện, các đơn vị Công an cũng chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, cùng vào cuộc, chung sức xây dựng môi trường giao thông an toàn – văn minh trên địa bàn.