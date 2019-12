Dự báo thời tiết: Từ trưa nay, rét và mưa sẽ bao trùm toàn Bắc bộ

Từ trưa nay, 31/12, Bắc bộ chuyển mưa kèm rét

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/1/2020.

Từ sáng nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.