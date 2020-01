Dự báo thời tiết: Rét đậm, rét hại ở Bắc bộ còn duy trì trong vài ngày tới

Trong ngày hôm nay, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Mặc dù nền nhiệt đã tăng nhẹ so với ngày trước đó, nhưng nhìn chung toàn khu vực vẫn chìm trong rét đậm, rét hại nên người dân chưa cảm nhận rõ rệt sự tăng nhiệt.

Các tỉnh Đông bắc bộ trong ngày hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Hà Nội và các tỉnh khu vực Bắc bộ tiếp tục chìm trong giá rét

Còn ở phía Tây Bắc bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ C.

Dự báo, rét đậm rét hại ở Bắc bộ còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai, 31/1. Sau đó, từ ngày 1 đến 2/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét; từ ngày 3 đến ngày 8/2, có mưa tập trung trong ngày và đêm 3, sau có mưa vài nơi, khoảng 1-2 ngày cuối có mưa và mưa nhỏ trở lại. Ngày 2 và mùng 6/2 chỉ còn rét về đêm và sáng.