Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ đúng đêm Giao thừa

Khoảng chiều và tối mai, 24/1, tức 30 Tết, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều và tối mai (30 Tết) ở vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ đêm mai (30 Tết) ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi.

Bắc bộ từ đêm mai trời rét kèm mưa rào do không khí lạnh tràn về

Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ chiều và tối mai (30 Tết), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai (30 Tết), ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Còn trong 10 ngày tới, phía Tây Bắc bộ, Bắc bộ và Thanh Hóa, từ ngày 23 - 24/1 (29-30 Tết), đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, riêng vùng núi phía Bắc chiều 24/1 (30 Tết) có mưa, mưa rào; nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-27 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30 độ C; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21 độ C.

Từ đêm 24-29/1 (đêm 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), từ đêm 24-25 có mưa và mưa rào, ngày 26 mưa giảm, từ ngày 27 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 22-25 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh 18-20 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét, phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

Khu vực Nam bộ từ ngày 23-29/1 đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.