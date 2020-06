Dự báo thời tiết ngày 26-6: Sau nắng nóng "điên đảo", Bắc bộ mưa lớn giải nhiệt

Bắc bộ xuất hiện mưa giông lớn, tạm chấm dứt nắng nóng nhiều ngày nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 25 đến 01h ngày 26/6) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 33mm, Tam Đường (Lai Châu) 68mm, Bắc Quang (Hà Giang) 18mm...

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên trong sáng và đêm nay, 26/6, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, đêm qua đã có mưa to đến rất to. Hôm nay trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 34-36 độ C.