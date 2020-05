Dự báo thời tiết ngày 18-5: Bắc bộ mưa lớn, đề phòng lốc, mưa đá

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua và sáng nay, 18/5, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn trong 24h qua như: Chợ Rã (Bắc Cạn) 89mm, Cao Bằng 78mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 89mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 75mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 67mm…

Khu vực Hà Nội sáng nay cũng đã có mưa rào và giông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, 18/5, khu vực Hà Nội có mưa rào và giông

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở mức 24-27 độ C, cao nhất ở mức 30-33 độ C.

Trong khi ở Bắc bộ đón một tuần mưa giông, trời mát mẻ thì, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở Trung Trung bộ và vùng núi Bắc Trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng cục bộ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Về cơn bão VongFong, sau khi đổ bộ vào Philippines, bão VongFong đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Luzon (Philippines) đồng thời tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong ngày hôm nay, 18/5.