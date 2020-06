Dự báo thời tiết ngày 17-6: Bắc bộ vào thời kỳ nắng nóng đặc biệt gay gắt

ANTD.VN - Từ hôm nay, 17-6, tại khu vực Bắc bộ gồm Thủ đô Hà Nội, nền nhiệt tăng mạnh, cao nhất lên tới 37 độ C dù về chiều tối có thể xuất hiện mưa giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực vùng núi Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong chiều tối và đêm nay,17-6, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 10-30mm/12h, có nơi trên 60mm/12h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc bộ bước vào tuần nắng nóng đặc biệt gay gắt

Theo dự báo, mưa giông ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên, ban ngày vẫn nắng nóng, nền nhiệt cao nhất lên mức 35-37 độ C, thấp nhất ở mức 27-29 độ C.

Đáng nói, tại khu vực Hà Nội và Bắc bộ từ ngày 19-26/6 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng ngày 25 và 26, chiều tối khả năng có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng thời kỳ từ ngày 21-24/6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.