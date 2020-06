Dự báo thời tiết ngày 10-6: Bắc bộ giảm nhiệt, từ mai nắng nóng trở lại

ANTD.VN -Hôm nay, 10-6-2020, nền nhiệt khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội giảm từ 2-4 độ so với ngày hôm qua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên chiều tối và đêm qua ở khu vực vùng núi Bắc bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 1h sáng nay) như Hà Giang 155mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 20mm...

Chiều tối và đêm nay, 10/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m vẫn còn duy trì nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 40mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối nay Hà Nội có thể xuất hiện mưa giông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mặc dù mưa giông chỉ xảy ra rải rác nhưng nền nhiệt ở các tỉnh Bắc bộ và Hà Nội cũng đã giảm từ 2-4 độ C so với ngày hôm qua. Trời không còn nắng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 34-36 độ C, nhiều mây.

Tuy nhiên, từ ngày mai, 11-6, nhiệt độ khu vực Bắc bộ sẽ vọt tăng trở lại, nắng nóng gay gắt diễn ra toàn Bắc bộ và sẽ duy trì đến khoảng ngày 13-6. Từ ngày 14-6, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở Bắc bộ.

Trong khi đó, nắng nóng ở Trung bộ sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 14-6 và dịu dần.

Nhìn nhận về đợt nắng nóng này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, tính đến ngày 10-6, đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã diễn ra 11 ngày liên tục, trong đó tâm nắng nóng diễn ra tại đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ thường xuyên trong ngày ở mức 37 độ C.

Như vậy, tính đến ngày 13-6 đợt nắng nóng này được dự báo chấm dứt thì đã kéo dài 14 ngày liên tục. Và đây là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục từ năm 1993 đến nay ở khu vực Bắc bộ.