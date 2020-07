Dự báo thời tiết: Nắng nóng quay quắt ở Bắc bộ và Trung bộ duy trì đến bao giờ?

ANTD.VN -Hôm nay, 25/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay, 25/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng quay quắt trong vài ngày tới

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo, từ khoảng ngày 27/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các khu vực trên. Từ 27/7, mưa giông ở Bắc bộ tăng lên, các tỉnh trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng sớm. Mưa lớn gây lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.