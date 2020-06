Dự báo thời tiết: Nắng nóng như thiêu ở Bắc bộ bao giờ tạm chấm dứt?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay, 29/6, ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng điên đảo ở Bắc bộ còn duy trì và gia tăng trong vài ngày tới

Khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt ắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Theo đánh giá, từ đầu mùa hè đến nay ở các tỉnh Bắc bộ đã trải qua 6 đợt nắng nóng, trong khi đó số đợt nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ là 7 đợt.

Các đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc thường duy trì trong khoảng 5-7 ngày sau đó kết thúc.

Từ đầu tháng 6 tới nay, ở miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt nắng nóng trên diện rộng. Đợt 1 từ ngày 30/5-13/6, đợt thứ 2 xuất hiện từ ngày 18/6 và kéo dài đến ngày 24/6, sau đó đến ngày 25/6, miền Bắc có mưa giông, nên nắng nóng ở Bắc bộ tạm thời chấm dứt, đợt nắng nóng này kéo dài 7 ngày.

Từ ngày 26/6 Bắc bộ có nắng nóng trở lại và dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 30/6.

Dự báo đến khoảng chiều tối và đêm ngày 30/6, miền Bắc và Hà Nội bắt đầu có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông, do vậy từ ngày 1/7 nắng nóng sẽ tạm thời suy giảm và chấm dứt ở Bắc bộ. Còn với các tỉnh miền Trung nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 2 và 3/7.

Tâm điểm của đợt nắng nóng hiện tại là khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc bộ; các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên-Huế.

Trong đó khu vực Hòa Bình và nam đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế là nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.