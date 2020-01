Dự báo thời tiết mùng 4 Tết: Bắc bộ vẫn rét đậm, băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 28/1, tức mùng 4 Tết Canh Tý, khu vực Hà Nội ghi nhận ở mức 12 độ C, trời nhiều mây.

Dự báo, trong ngày hôm nay, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Trong khi đó, phía Tây Bắc bộ, trời cũng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-23 độ C.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan do nền nhiệt độ xuống thấp

Phía Đông Bắc bộ, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Những ngày qua, do nền nhiệt độ xuống thấp nên trên đỉnh Fansipan băng tuyết đã phủ trắng. Dự báo, hiện tượng này còn diễn ra trong vài ngày tới do nền nhiệt độ xuống thấp về ban đêm.

Vào sáng mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan đã xuống mức âm 3 độ C đã khiến hơi nước trong không khí sát đất gặp lạnh ngưng tụ thành băng tuyết. Lớp băng tuyết đóng khá dày.

Trong khi đó, tại Nam bộ ngày có mây, trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.