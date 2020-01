Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Bắc bộ rét, mưa giông tiếp diễn, vùng núi cao xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ chiều tối qua, không khí lạnh đã tràn về, gây mưa giông khắp các tỉnh phía Bắc, từ đêm lan rộng ra khắp khu vực Bắc bộ. Mưa giông kèm theo mưa đá đã xảy ra tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương… Đặc biệt, tại Hà Nội, mưa giông lớn đã gây ngập nhiều tuyến phố.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3000 đến 5000m, nên hôm nay, 25/1, (tức mùng 1 Tết) ở Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông;

Tại nhiều địa phương đã xuất hiện mưa đá, giông lốc vào chiều tối và đêm qua

Mưa từ hôm nay có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay nền nhiệt thấp nhất ở mức 13-15 độ C, cao nhất cũng chỉ ở mức 16-18 độ C, trời tiếp tục có mưa giông. Từ ngày mai, 26/1, mưa sẽ giảm, trời duy trì rét.